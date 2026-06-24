България

Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна

Магистратите отхвърлиха искането за спиране на заповедта, издадена след проверките по скандала с незаконното селище

Василена Василева Василена Василева

24 юни 2026, 13:59
Казусът „Баба Алино“: Съдът не върна на поста шефката на кадастъра във Варна
Източник: БТА

А дминистративният съд във Варна остави без уважение искането на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър инж. Красимира Божкова за спиране предварителното изпълнение на заповедта, с която бе временно отстранена от длъжност, съобщиха от пресслужбата на съда.

Причината за отстраняването й бяха извършваните проверки за работата на институцията по случая с комплекса в местността Баба Алино и установените законови нарушения там.

В мотивите на съда е посочено, че по закон жалбите на държавни служители срещу актове, свързани с дисциплинарна отговорност, не спират тяхното изпълнение.

Целта е да се защити общественият интерес и да се гарантира, че дисциплинарното производство ще протече обективно, без възможност за влияние върху служители или документи.

Изключение се допуска само ако има значителни или трудно поправими вреди за оспорващия, доказателства за каквито в случая не са представени.

Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева    
Административен съд Варна Красимира Божкова Служба по геодезия картография и кадастър отстраняване от длъжност дисциплинарно производство съдебно решение Баба Алино Върховен административен съд обществен интерес кадастър
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