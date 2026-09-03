Естонски министър подаде оставка заради скандал с оръжейни доставки за Украйна

М инистърът на отбраната на Естония Хано Певкур обяви, че ще се оттегли от поста си на фона на скандал около договори за закупуване на артилерийски снаряди за Украйна, финансирани със средства от Европейския съюз.

Естонската обществена телевизия ERR съобщи, че през 2024 г. правителството е сключило договори за придобиване на артилерийски боеприпаси за Украйна, като предварително е изплатило 70 млн. евро от Европейския фонд за подкрепа на мира (EPF).

Впоследствие обаче е станало ясно, че компаниите, с които са били сключени договорите, до този момент не са продавали артилерийски снаряди.

В момента Естония оспорва договорите в производство пред арбитражен съд в Страсбург.

„Министърът поема политическата отговорност“

Певкур, който заема поста министър на отбраната от 2022 г., обяви решението си да се оттегли пред обществената телевизия ETV.

Той заяви, че като министър трябва да поеме политическата отговорност за цялата сфера, която е под негово ръководство.

„Макар министърът да не брои чорапи и боеприпаси и да не води преговори по договори, критиките на Националната сметна палата, свързани най-вече с дейността на Силите за отбрана и Центъра за инвестиции в отбраната, поставят въпроса за политическата отговорност“, каза Певкур.

По повод конкретните договори за артилерийски снаряди той посочи, че не ги е чел, тъй като министърът на отбраната традиционно не участва в детайлите по отделните обществени поръчки.

„Министърът на отбраната не води преговори по договори. Министърът на отбраната не брои чорапи и боеприпаси“, заяви Певкур.

Той добави: „Министърът на отбраната взема фундаменталното решение да подкрепи Украйна.“

Критики към разходите за отбрана

Оставката идва, след като през август Националната сметна палата на Естония разкритикува начина, по който балтийската държава управлява разходите си за отбрана, включително инвестициите на въоръжените сили.

Одитният орган е изразил притеснения и относно Естонския център за инвестиции в отбраната – институцията, която отговаря за военните обществени поръчки в страната.

Именно дейността на Силите за отбрана и на Центъра за инвестиции в отбраната е сред основните теми в критиките на Националната сметна палата, посочени от Певкур при обявяването на оставката му.

Какво представлява европейският фонд

Европейският фонд за подкрепа на мира (EPF) е финансов инструмент на ЕС, създаден преди пълномащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г.

Целта му е да укрепва способността на ЕС да предотвратява конфликти, да допринася за изграждането и поддържането на мира и да засилва международната сигурност и стабилност.

След началото на войната в Украйна фондът се превърна във важен инструмент за предоставяне на военна помощ на Киев и за финансиране на доставки на въоръжение и боеприпаси.

Оставката на Певкур е поредният случай на оттегляне на балтийски министър на отбраната на фона на критики, свързани с управлението на сектора. През май от поста си се оттегли министърът на отбраната на Латвия Андрис Спрудс.