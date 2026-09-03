Амал Клуни и Нина Добрев омагьосаха Венеция: Най-бляскавите визии от 83-ия филмов фестивал

И ма нещо във филмовия фестивал във Венеция, което прави всяко излизане на червения килим да се усеща изключително кинематографично. Може би причината са водните таксита, величествените палати или фактът, че събитието отдавна привлича звезди с безупречен усет към модата, равен на таланта във филмите, които представят, пише ELLE.

Тази година 83-тото издание на фестивала посреща характерния си звезден актьорски състав, сред който са Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Дакота Джонсън, Алисия Викандер и Робърт Патинсън. Програмата, както винаги, включва фаворити за филмовите награди от водещи режисьори. Сред тях са черната комедия на Мартин Макдона „Девет от дивите коне“, лентата „Bucking Fastard“ с участието на истинските сестри Рууни и Кейт Мара, както и „Bunker“ на Флориан Зелер с Крус и Бардем.

Джордж Клуни, чиито появи във Венеция със съпругата му Амал винаги се превръщат в истинско шоу, ще бъде удостоен със „Златен лъв“ за цялостно творчество. Същото признание ще получи и американската актриса Елън Бърстин. Маги Джиленхол застава начело на тазгодишното жури, в което участват още композиторът и артист Даниел Блумберг, френският режисьор и сценарист Ксавие Джаноли и продуцентът Джони То. Режисьорският дебют на Джиленхол „Изгубената дъщеря“ спечели наградата за най-добър сценарий на фестивала през 2021 г.

Както винаги, червеният килим през 2026 г. предлага забележителен спектaкъл. В последните години Венеция се утвърди като сцена, на която водещите дизайнери показват най-новите си творения още преди официалния старт на Месеца на модата. През 2025 г. Луиз Тротер, Джонатан Андерсън и Матийо Блази представиха ранни моделни акценти за Bottega Veneta, Dior и Chanel. Дали новата визия на Питер Мюлие за Versace ще продължи да се оформя точно тук? Времето ще покаже.

Вижте кои бяха най-добре облечените личности на откриването на филмовия фестивал във Венеция през 2026 г. в нашата ГАЛЕРИЯ: