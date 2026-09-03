Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

П о пътя от турската граница към Солун гръцката полиция извършва постоянни проверки на автомобилите заради опитите за нелегално превеждане и превозване на мигранти.

При една от проверките е арестуван 53-годишен български гражданин, който е превозвал в автомобила си нелегални мигранти, преминали през сухопътната граница между Турция и Гърция.

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Един от мигрантите е бил укрит в багажника на колата. При акцията е задържан и 37-годишен сръбски гражданин, който също е бил заподозрян в участие в превоза на нелегални мигранти, предаде БНР.

Българинът не е оказал съпротива при полицейската проверка.

Той е предаден на прокуратурата и срещу него предстои съдебно производство за трафик на хора. Според юристи наказанието при подобно престъпление включва ефективна присъда „лишаване от свобода“, като размерът ѝ зависи и от броя на превозваните мигранти.

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Автомобилът на българина е конфискуван. Иззети са също мобилни телефони и пари в брой.