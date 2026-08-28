България

Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино

Варненският административен съд остави без движение жалбата срещу спирането на тока

Николай Киров Николай Киров

28 август 2026, 16:19
Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино
Източник: БГНЕС

С обственици на имоти в комплекса „Форест клуб“ в местността Баба Алино са отказали да осигурят достъп на служители на ВиК - Варна, които са пристигнали, за да прекъснат водоснабдяването на пет постройки. Информацията беше потвърдена за NOVA от водоснабдителното дружество.

Екипите на ВиК са били придружени от полицейски служители. Намерението е било водата да бъде спряна на същите пет сгради, чието електрозахранване беше прекъснато ден по-рано от ЕРП Север. Действията са предприети в изпълнение на заповед на кмета на Варна Благомир Коцев от 2025 г.

Съд във Варна образува дело за спирането на тока в Баба Алино

До прекъсване на водоснабдяването обаче не се е стигнало. Собствениците не са допуснали служителите до имотите и от ВиК - Варна уточниха, че процедурата няма да бъде извършена днес. Засега няма яснота кога ще бъде направен следващ опит.

Същевременно Варненският административен съд остави без движение дело, образувано по жалба на „Форест клуб Варна“ ООД срещу задължително предписание на „Електроразпределение Север“ АД за спиране на тока в пет сгради в местността Баба Алино. 

Причината е, че са констатирани нередовности в подадената жалба, свързани с неспазване на изисквания на Административнопроцесуалния кодекс. На жалбоподателя са дадени указания в 7-дневен срок от получаване на разпореждането да отстрани пропуските. Той трябва да обоснове правния си интерес, да посочи в какво точно се състои незаконосъобразността на оспореното разпореждане на енергийното дружество, да представи документ за внесена държавна такса. 

Спряха тока на пет постройки в Баба Алино

Ако тези нередности в жалбата не бъдат остранени в определения срок, производството по делото ще бъде прекратено, а жалбата – оставена без разглеждане, допълниха още от съда. 

Припомняме, че „Електроразпределение Север“ АД вчера прекъсна електрозахранването на пет от постройките в местността Баба Алино край Варна. По-късно от „Форест клуб Варна“ ООД излязоха с позиция, че токът е спрян без предварително уведомление. Според дружеството без електрозахранване са останали около домакинства. 

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA,  БТА, Мила Едрева    
Форест клуб Баба Алино ВиК - Варна
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