Защо толкова много жени правят "секс от милост" без да изпитват желание

Ж ените без сексуално желание продължават да правят секс два до три пъти месечно, за да поддържат стабилността на връзката си, както и поради други подбуди, извън личното удовлетворение. Това показва ново проучване, публикувано в Journal of Sex and Marital Therapy.

Изследователите стигат до този извод, след като анализират основните резултати от десетилетие на клинични изпитвания на медикаменти за разстройство с хипоактивно сексуално желание – състояние, дефинирано от медицината като хронична липса на плътски апетит.

Въпросните медикаменти включват тестостеронов пластир, инжекционен афродизиак (бремеланотид) и флибансерин – перорално лечение за това състояние. През 2015 г. флибансерин стана първото такова лекарство, одобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) за жени в пременопауза.

Why a shocking number of women have 'mercy sex' despite lack of sexual desire: Study https://t.co/d9lpElG0zv pic.twitter.com/jhtO5MUuVt — New York Post (@nypost) August 29, 2026

По време на множеството рандомизирани и плацебо-контролирани проучвания, включващи хиляди участнички, фармацевтичните компании са били длъжни да оценяват успеха на дадено лекарство въз основа на честотата на сексуалните контакти.

Въпреки това Никита Гуптан и Джеймс А. Саймън, изследователи от IntimMedicine Specialists във Вашингтон, установяват, че участничките със състоянието са правили секс средно два до три пъти месечно още преди да започнат лечението.

Това означава, че те са стигали до интимност, без да изпитват никакво предварително желание – явление, което учените наричат „секс от милост“.

Защо обаче хората стигат до интимност без желание? Изследователите заключват, че много жени се опитват да насърчат моногамията и да предотвратят възможността партньорът им да търси секс на друго място. Логиката зад това поведение е, че двойката, която спи заедно, остава заедно.

Авторите на изследването посочват различните репродуктивни стратегии при двата пола. При мъжете еволюционният стремеж често е свързан с създаване на потомство с множество партньори за кратък период от време, докато жените дават приоритет на стабилността и споделянето на ресурси за отглеждане на децата.

Чрез практикуването на „секс от милост“ те увеличават шансовете техният партньор да остане и да помага в отглеждането на децата – поне от еволюционна гледна точка.

Тъй като мъжете възприемат секса като синоним на емоционална близост, участието в доброволен, но нежелан секс може да помогне за запазването на тази връзка, се посочва в проучването. Изследователите уточняват, че тези еволюционни обяснения не се отнасят за жени в еднополови връзки или такива без партньор.

В същото време „сексът от милост“ е изключително разпространен. Проучване от 2024 г., публикувано в Journal of Sex Research, установява, че мнозинството от хората са се съгласявали на секс, който не са желали в определен момент, включително в настоящите си връзки.

Проблемът възниква, когато партньорите с по-ниско желание правят това единствено за да избегнат конфликт или разочарование и премълчават собствените си нужди, за да не създават напрежение. Според психолози, въпреки че намерението може да изглежда разбираемо, системното пренебрегване на собствените желания в спалнята може да доведе до симптоми на депресия.

Авторите на проучването подчертават, че „сексът от милост“ не бива да се бърка със ситуациите, при които жената първоначално изпитва неутрално желание, но по време на самия акт се появява възбуда. Този модел е често срещан в много здрави и дългосрочни връзки, сочат данните за женската сексуална реакция.

Като цяло тези нюанси показват, че изпитванията на нови лекарства трябва да поставят еднакъв акцент както върху качеството, така и върху количеството на интимните контакти, когато се измерва крайният клиничен успех.