България

Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев

Решението е окончателно

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 12:01
„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив
Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел

Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел
Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян докато пристигне полицията

Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян докато пристигне полицията
НЗОК с нов шеф: Парламентът избра д-р Владимир Даскалов

НЗОК с нов шеф: Парламентът избра д-р Владимир Даскалов
Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест
Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки
Предлагат полицаите да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори

Предлагат полицаите да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори
Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

Нови разкрития за убийството в „Бъкстон“: Открити са 6 ножа, Гуляткин остава зад решетките

А пелативният съд остави в ареста 15-годишното момче, което бе обвинено в края на август с още двама непълнолетни за участие в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в града на 4 август. Окръжният съд наложи и на тримата мярка „задържане под стража“. Съдът заседава при закрити врата. Решението е окончателно.

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

Обвинените за убийството са общо осем – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано през август съдът беше взел мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Според прокурор Димитър Ангелов момчето е участвало в побоя, като е ритало жертвата и е снимало действията си.

Настояхме за мярка „под надзор на родител“, защото подзащитният ми не е навършил 16 години и смятаме, че е възможно превъзпитанието му, коментира адвокат Георги Георгиев. По думите му момчето е съдействало на разследването, като е дало пълни показания за разкриване на случая, и се разкайва за участието си в случилото се.

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест

Адвокатът разказа, че единият от първите петима задържани е тартор на групата, която се саморазправяла с хора в различни ситуации. Той е бил близък с арестувания ръководител на сочения от разследването пловдивски клон на „Кръв и чест“. Непълнолетният давал команди кой какво да прави в деня на убийството.

Малолетното момче е искало да бъде в група и случайно попада в тази, каза Георгиев и допълни, че то не е участвало в сбирки на „Кръв и чест“.

Юристът каза още, че трите задържани в края на август момчета получавали в ареста заплахи за саморазправа от другите петима. Георгиев апелира родителите да имат повече контакт с децата си, докато са в ареста.

„Никой не е искал този край“: Съдът гледа мерките на задържаните за убийството в Пловдив тийнейджъри

Адвокатът на едното 17-годишно момче от новите трима обвинени също е обжалвал мярката, наложена от магистратите, но след изтичане на срока. Защитата е поискала да бъде възстановен срокът за обжалване поради летните отпуски, като предстои на 8 септември Окръжният съд да реши дали ще уважи искането. Третият от втората група обвинени не е обжалвал.

Преди началото на заседанието протестиращи пред съда настояха за промяна на чл. 63 от Наказателния кодекс, отнасящ се до наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни. В подписката е записано, че трябва да бъде изработен и внесен законопроект, предвиждащ по-тежка наказателна отговорност за непълнолетните, навършили 16 години, когато са извършили умишлено престъпление с изключително висока обществена опасност.

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Предлага се при квалифицирано умишлено убийство и други изрично посочени най-тежки престъпления да отпадне автоматичното редуциране на наказанието единствено поради непълнолетието на дееца. Хората настояха и за справедлив процес и най-тежките присъди за убийството на Кузев.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
убийство Младежки хълм Георги Кузев непълнолетни съд задържане под стража Кръв и чест Наказателен кодекс протест юношеска престъпност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Откриха мъртъв мъж в дома му във Видинско, разследват убийство

Откриха мъртъв мъж в дома му във Видинско, разследват убийство

Скандал в Холивуд: Защо новият роман на Рейчъл Къск „Животът на М“ ядоса Натали Портман

Скандал в Холивуд: Защо новият роман на Рейчъл Къск „Животът на М“ ядоса Натали Портман

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

Проучване на 500 000 EV батерии показва кои запазват качествата си най-дълго

carmarket.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Свят Преди 17 минути

53-годишният мъж е превозвал мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Един от тях е бил скрит в багажника на автомобила

Естонски министър подаде оставка заради скандал с оръжейни доставки за Украйна

Естонски министър подаде оставка заради скандал с оръжейни доставки за Украйна

Свят Преди 35 минути

Хано Певкур поема политическа отговорност след критики за договори за 70 млн. евро, финансирани с европейски средства

Доналд Тръмп

„Не бих ги приел обратно!“: Доналд Тръмп за завръщането на Хари и Меган в Англия

Любопитно Преди 1 час

Американският държавен глава специално застана срещу Маркъл заради поведението ѝ към покойната кралица Елизабет II и отношението ѝ към крал Чарлз

<p>Шок и гняв в Малта: Оневиниха сочения за поръчител на взривената журналистка Дафне Галиция</p>

„Мафия!“ и сълзи в залата: Без виновен за взривената журналистка Дафне Галиция, Малта оневини сочения за поръчител

Свят Преди 1 час

Шок и гняв разтърсиха съда в Малта. Години след като кола бомба изпепели разследващата журналистка, съдебните заседатели оневиниха сочения за мозък на атентата Йорген Фенеч и оставиха кървавата екзекуция без поръчител

<p>Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС</p>

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС заради дело за търговия с влияние

България Преди 1 час

Целта е наказателното производство срещу него да може да продължи пред Върховния касационен съд

Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Свят Преди 2 часа

Палестинското здравно министерство съобщи, че жертвите са на 16 и 19 години. Израелската армия твърди, че е открила огън по време на „насилствен бунт“

Светла Тодорова

Бивш шеф на КЕВР осъди прокуратурата за над 15 000 евро след прекратено разследване

България Преди 2 часа

Софийският градски съд присъди обезщетение на Светла Тодорова за претърпени морални вреди от 4-годишно наказателно производство

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

Любопитно Преди 2 часа

„Не обещавам да бъда удобна, но ще съм последната останала!“ – с тази заявка шампионката по плуване Добромира Иванова стъпва на Арената. Военната от ВВС е категорична, че притежава качествата да бъде първата жена победител в шоуто

Амал Клуни и Нина Добрев омагьосаха Венеция: Най-бляскавите визии от 83-ия филмов фестивал

Амал Клуни и Нина Добрев омагьосаха Венеция: Най-бляскавите визии от 83-ия филмов фестивал

Любопитно Преди 2 часа

83-ият филмов фестивал във Венеция отново събра световния елит. Вижте най-стилните звездни визии, елегантни дизайнерски тоалети и бляскави появи от откриването на престижното кино събитие на италианското Лидо, които определиха модните трендове

Павел Владимиров

„Сделка или не“ идва с нов водещ и примамливи оферти

Любопитно Преди 2 часа

Павел Владимиров задава нов тон на играта от 14 септември в 18:00 ч. в ефира на NOVA

Пулев: Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

Пулев: Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

България Преди 2 часа

Търговският обмен между двете страни достига около 2 млрд. евро годишно

Марио Бакалов

Изненадващата, но важна причина защо пилотите не носят бради, разкри Марио Бакалов

България Преди 2 часа

Правилото за гладко обръснатото лице на пилотите не е въпрос на суета, а на оцеляване. Капитан Марио Бакалов обясни каква е скритата опасност при аварийна ситуация и защо същият принцип важи и при пожарникарите

Снимката е илюстративна

Нидерландия изтегли 86 тона злато от САЩ и Канада и го премести в Лондон

Свят Преди 2 часа

De Nederlandsche Bank (DNB) заявява, че златните резерви, съхранявани в Лондон, могат да се търгуват по-лесно и че ходът ще ѝ позволи да реагира по-бързо в „кризисна ситуация“

Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства

Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства

Технологии Преди 3 часа

Китайската компания си изгради сериозно присъствие в сегмента на смарт часовниците, фитнес и здравните технологии към тях, като те получиха цялостно обновление с няколко нови модела, които бяха представени в Мюнхен

Иран засипа Кувейт с ракети и дронове при атака срещу американски бази

Иран засипа Кувейт с ракети и дронове при атака срещу американски бази

Свят Преди 3 часа

Противовъздушната отбрана на страната прехваща нападенията, докато Техеран обяви, че това е отговор на американските действия

Сеута

Масови протести в Испания след щурма на 72 000 мигранти в Сеута

Свят Преди 3 часа

Сеута се превърна в епицентър на най-тежката гранична криза в Испания в най-новата ѝ история. В Мадрид властите съобщиха, че са се събрали около 50 000 протестиращи

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Васил Найденов на 76: Гласът, който времето не успя да промени

Edna.bg

„Това не е позиция. Това е неуважение“: Анна Кошко защити любимия си Деян Донков

Edna.bg

В чест на Меси: спират всички мачове в Аржентина през уикенда в 10-ата минута

Gong.bg

Тайсън Фюри изригна срещу Джошуа: Страхливец

Gong.bg

Путин заяви, че вижда възможност за мирно споразумение с Украйна

Nova.bg

Граждански арест след предполагаем опит за изнасилване в Стара Загора

Nova.bg