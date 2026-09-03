„Не бих ги приел обратно!“: Доналд Тръмп за завръщането на Хари и Меган в Англия

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „щастлив“, че принц Хари и Меган Маркъл са напуснали Съединените щати, за да се преселят отново в Англия, като добави, че ако беше на мястото на кралското семейство, „не бих ги приел обратно“.

„Щастлив съм от това. Не бях техен почитател“, заяви президентът пред журналисти в Овалния кабинет, когато беше попитан за заминаването на херцога и херцогинята от Калифорния, пише The New York Post.

Той специално застана срещу Маркъл заради поведението ѝ към покойната кралица Елизабет II и отношението ѝ към крал Чарлз. „Смятам, че те се отнесоха към кралското семейство с голямо неуважение. Това не ми хареса. Не ми хареса начинът, по който тя постъпи. Мисля, че тя беше изключително неуважителна към кралицата и към крал Чарлз“, каза той.

Тръмп отдавна е очарован от британското кралско семейство. Кралица Елизабет го посрещна на държавно посещение по време на първия му мандат, а крал Чарлз го посрещна през втория му, което му осигури рядко за американски президент двойно държавно посещение.

Тръмп отвърна със същото, като беше домакин на крал Чарлз и кралица Камила за държавна визита през април.

„Аз не бих ги приел обратно. Ако бях на мястото на кралското семейство... не бих ги приел обратно“, добави Тръмп по адрес на излязлата от релси двойка.

Херцогът и херцогинята на Съсескс, заедно с децата си Арчи (на 7 г.) и Лилибет (на 5 г.), се завърнаха в Англия миналата седмица, пристигайки с частен самолет, за да започнат нова страница след неуспешния си опит да завладеят Холивуд.

Според информациите двойката е отседнала в шикозния район Котсуолдс в имението на Иън Уейс, главен изпълнителен директор на Marshall Wace LLP с нетно състояние, оценявано на 1,2 милиарда долара, за когото се твърди, че е помогнал за финансирането на завръщането им в Обединеното кралство.

Те нямат държавна охрана и не се очаква да се върнат към изпълнението на официални кралски задължения. Арчи и Лилибет ще посещават местно училище, докато родителите им търсят постоянно жилище в провинцията.

Хари (на 41 г.) и Маркъл (на 45 г.) са планирали да напуснат имението си за 14 милиона долара в слънчева Южна Калифорния в продължение на няколко седмици, ако не и месеци.

Двойката тихо се върна в родината на Хари след неуспешния им опит да се реализират като успешни автори на книги, политически инфлуенсъри, звезди на Netflix или производители на сладко.