Любопитно

„Не бих ги приел обратно!“: Доналд Тръмп за завръщането на Хари и Меган в Англия

Американският държавен глава специално застана срещу Маркъл заради поведението ѝ към покойната кралица Елизабет II и отношението ѝ към крал Чарлз

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 септември 2026, 12:15
„Не бих ги приел обратно!“: Доналд Тръмп за завръщането на Хари и Меган в Англия
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „щастлив“, че принц Хари и Меган Маркъл са напуснали Съединените щати, за да се преселят отново в Англия, като добави, че ако беше на мястото на кралското семейство, „не бих ги приел обратно“.

„Щастлив съм от това. Не бях техен почитател“, заяви президентът пред журналисти в Овалния кабинет, когато беше попитан за заминаването на херцога и херцогинята от Калифорния, пише The New York Post. 

Той специално застана срещу Маркъл заради поведението ѝ към покойната кралица Елизабет II и отношението ѝ към крал Чарлз. „Смятам, че те се отнесоха към кралското семейство с голямо неуважение. Това не ми хареса. Не ми хареса начинът, по който тя постъпи. Мисля, че тя беше изключително неуважителна към кралицата и към крал Чарлз“, каза той.

Тръмп отдавна е очарован от британското кралско семейство. Кралица Елизабет го посрещна на държавно посещение по време на първия му мандат, а крал Чарлз го посрещна през втория му, което му осигури рядко за американски президент двойно държавно посещение.

Тръмп отвърна със същото, като беше домакин на крал Чарлз и кралица Камила за държавна визита през април. 

„Аз не бих ги приел обратно. Ако бях на мястото на кралското семейство... не бих ги приел обратно“, добави Тръмп по адрес на излязлата от релси двойка. 

Херцогът и херцогинята на Съсескс, заедно с децата си Арчи (на 7 г.) и Лилибет (на 5 г.), се завърнаха в Англия миналата седмица, пристигайки с частен самолет, за да започнат нова страница след неуспешния си опит да завладеят Холивуд.

Според информациите двойката е отседнала в шикозния район Котсуолдс в имението на Иън Уейс, главен изпълнителен директор на Marshall Wace LLP с нетно състояние, оценявано на 1,2 милиарда долара, за когото се твърди, че е помогнал за финансирането на завръщането им в Обединеното кралство.

Те нямат държавна охрана и не се очаква да се върнат към изпълнението на официални кралски задължения. Арчи и Лилибет ще посещават местно училище, докато родителите им търсят постоянно жилище в провинцията.

Хари (на 41 г.) и Маркъл (на 45 г.) са планирали да напуснат имението си за 14 милиона долара в слънчева Южна Калифорния в продължение на няколко седмици, ако не и месеци.

Двойката тихо се върна в родината на Хари след неуспешния им опит да се реализират като успешни автори на книги, политически инфлуенсъри, звезди на Netflix или производители на сладко.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Доналд Тръмп Принц Хари Меган Маркъл Кралско семейство Завръщане в Англия Критика САЩ Неуважение Холивуд Крал Чарлз
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Откриха мъртъв мъж в дома му във Видинско, разследват убийство

Откриха мъртъв мъж в дома му във Видинско, разследват убийство

Скандал в Холивуд: Защо новият роман на Рейчъл Къск „Животът на М“ ядоса Натали Портман

Скандал в Холивуд: Защо новият роман на Рейчъл Къск „Животът на М“ ядоса Натали Портман

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ми се задъхва толкова много?

Защо кучето ми се задъхва толкова много?

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Свят Преди 18 минути

53-годишният мъж е превозвал мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Един от тях е бил скрит в багажника на автомобила

Мъж почина в коридора на болницата в Стара Загора, разследват смъртта му

Мъж почина в коридора на болницата в Стара Загора, разследват смъртта му

България Преди 42 минути

<p>Шок и гняв в Малта: Оневиниха сочения за поръчител на взривената журналистка Дафне Галиция</p>

„Мафия!“ и сълзи в залата: Без виновен за взривената журналистка Дафне Галиция, Малта оневини сочения за поръчител

Свят Преди 1 час

Шок и гняв разтърсиха съда в Малта. Години след като кола бомба изпепели разследващата журналистка, съдебните заседатели оневиниха сочения за мозък на атентата Йорген Фенеч и оставиха кървавата екзекуция без поръчител

Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев

Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев

България Преди 1 час

Решението е окончателно

Торесиудад

Папа Франциск срещу Opus Dei: Тайните писма и битката за власт във Ватикана

Свят Преди 1 час

Двете ръкописни писма правят един факт труден за пренебрегване: Франциск не е разглеждал противопоставянето между Перес Пуейо и Opus Dei просто като местно разногласие

<p>Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС</p>

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС заради дело за търговия с влияние

България Преди 1 час

Целта е наказателното производство срещу него да може да продължи пред Върховния касационен съд

Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Израелски войници застреляха двама тийнейджъри на Западния бряг

Свят Преди 2 часа

Палестинското здравно министерство съобщи, че жертвите са на 16 и 19 години. Израелската армия твърди, че е открила огън по време на „насилствен бунт“

Светла Тодорова

Бивш шеф на КЕВР осъди прокуратурата за над 15 000 евро след прекратено разследване

България Преди 2 часа

Софийският градски съд присъди обезщетение на Светла Тодорова за претърпени морални вреди от 4-годишно наказателно производство

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

Най-бързата българка във водата Добромира Иванова: От допинг скандала и ВВС с „Макаров“ в „Игри на волята“

Любопитно Преди 2 часа

„Не обещавам да бъда удобна, но ще съм последната останала!“ – с тази заявка шампионката по плуване Добромира Иванова стъпва на Арената. Военната от ВВС е категорична, че притежава качествата да бъде първата жена победител в шоуто

Амал Клуни и Нина Добрев омагьосаха Венеция: Най-бляскавите визии от 83-ия филмов фестивал

Амал Клуни и Нина Добрев омагьосаха Венеция: Най-бляскавите визии от 83-ия филмов фестивал

Любопитно Преди 2 часа

83-ият филмов фестивал във Венеция отново събра световния елит. Вижте най-стилните звездни визии, елегантни дизайнерски тоалети и бляскави появи от откриването на престижното кино събитие на италианското Лидо, които определиха модните трендове

Павел Владимиров

„Сделка или не“ идва с нов водещ и примамливи оферти

Любопитно Преди 2 часа

Павел Владимиров задава нов тон на играта от 14 септември в 18:00 ч. в ефира на NOVA

Пулев: Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

Пулев: Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

България Преди 2 часа

Търговският обмен между двете страни достига около 2 млрд. евро годишно

Марио Бакалов

Изненадващата, но важна причина защо пилотите не носят бради, разкри Марио Бакалов

България Преди 2 часа

Правилото за гладко обръснатото лице на пилотите не е въпрос на суета, а на оцеляване. Капитан Марио Бакалов обясни каква е скритата опасност при аварийна ситуация и защо същият принцип важи и при пожарникарите

Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства

Huawei акцентира здравето и спорта с новите си устройства

Технологии Преди 3 часа

Китайската компания си изгради сериозно присъствие в сегмента на смарт часовниците, фитнес и здравните технологии към тях, като те получиха цялостно обновление с няколко нови модела, които бяха представени в Мюнхен

Иран засипа Кувейт с ракети и дронове при атака срещу американски бази

Иран засипа Кувейт с ракети и дронове при атака срещу американски бази

Свят Преди 3 часа

Противовъздушната отбрана на страната прехваща нападенията, докато Техеран обяви, че това е отговор на американските действия

Сеута

Масови протести в Испания след щурма на 72 000 мигранти в Сеута

Свят Преди 3 часа

Сеута се превърна в епицентър на най-тежката гранична криза в Испания в най-новата ѝ история. В Мадрид властите съобщиха, че са се събрали около 50 000 протестиращи

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Васил Найденов на 76: Гласът, който времето не успя да промени

Edna.bg

„Това не е позиция. Това е неуважение“: Анна Кошко защити любимия си Деян Донков

Edna.bg

В чест на Меси: спират всички мачове в Аржентина през уикенда в 10-ата минута

Gong.bg

Тайсън Фюри изригна срещу Джошуа: Страхливец

Gong.bg

Путин заяви, че вижда възможност за мирно споразумение с Украйна

Nova.bg

Граждански арест след предполагаем опит за изнасилване в Стара Загора

Nova.bg