България

Арх. Иван Шишков: Спираме водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“

Регионалният министър направи проверка в т.нар. „незаконен град“

17 август 2026, 11:11
Арх. Иван Шишков: Спираме водата и тока на незаконните сгради в „Баба Алино“
Арх. Иван Шишков   
Източник: БТА
  • Проверка на т.нар. „незаконен град“ край Варна е извършена в местността Баба Алино от МРРБ, РДНСК и ВиК, като на място е бил и кметът Благомир Коцев.
  • Държавата заплашва да прекъсне водата и тока на незаконните сгради - регионалният министър Иван Шишков заяви, че ще търси техническо решение, което да не засяга законните имоти.
  • Живеещи в района се опасяват за около 300 семейства, които могат да останат без услуги. Шишков посочи инвеститорите като една от страните в предполагаемата корупционна схема, а Коцев поиска да види документа, издаден от общината.

Шишков обяви проверка във ВиК Варна заради случая с „Баба Алино“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и заместник-министър Павлета Пеловска направиха проверка на т.нар. „незаконен град“ в местността Баба Алино край Варна. В проверката участваха областният управител на Варна Марио Смърков, представители на РДНСК и местното ВиК дружество. На място бе и кметът Благомир Коцев, който не беше предварително обявен като част от проверяващите, пише DarikNews.bg

„Разбрах, че местните ВиК и ЕРП дружество създават проблеми, искам да кажа, че ние сме в процедура на смяна на управителя на ВиК дружеството. Ще сменим всички, които са замесени, доколкото зависи от МРРБ. С новата управа на ВиК ще намерим техническо решение и ще спрем водата на сградите, които са незаконно строителство. Вероятно сегашният управител не желае да го направи. Надявам се да не си играем със съдебни хватки, за да не впише съдът новата управа“, заяви Шишков пред журналисти след проверката.

„За тока ще призовем частното дружество да направи така, че да помогне законът да възтържествува. Тоест да намери техническо решение без да спре тока на законните сгради. Ако продължава да не съдейства държавата ще влезе по друг начин. Няма да стоим със скръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на сградите, които са незаконни. Това повелява законът“, категоричен беше министърът.

Една от собственичките в района се обърна с въпрос към Шишков и Коцев: „Тези 300 семейства с деца, които живеят тук, трябва да са жертва на корупцията в Община Варна ли? И да платим десетки хиляди евро просто така за незаконни сгради?“ „Корупцията има две страни и една от страните е вашият инвеститор“, отговори ѝ министърът. Кметът на Варна поиска да види издадения от Общината документ, като заяви, че „очевидно някой е казал на жената какво да говори“.

По-късно днес предстои в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ в Добрич да се проведе среща с областния управител Руслан Томов, кметове на общините в областта и представители на местните ВиК структури и Областното пътно управление. В срещата ще участват и народни представители от „Прогресивна България“. Основна тема ще бъде състоянието на ВиК инфраструктурата в региона. Около 15:00 часа е предвиден и брифинг за медиите в сградата на областната управа.

Регионалният министър ще инспектира и ремонти на републикански пътища и ще се отправи към ГКПП „Кардам“. Представителите на медиите, които проявяват интерес, ще могат да се присъединят към инспекцията.

Източник: DarikNews.bg    
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