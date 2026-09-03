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„Тъмни сили“ и Антихрист: Шокиращите размисли на Джей Ди Ванс за Тръмп, AI и Последните дни

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в подкаст, публикуван във вторник, че ако опитът за убийство през 2024 г. беше коствал живота на Доналд Тръмп, той винаги е щял да се пита дали това не е било част от конспирация

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 септември 2026, 12:56
„Тъмни сили“ и Антихрист: Шокиращите размисли на Джей Ди Ванс за Тръмп, AI и Последните дни
Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в подкаст, публикуван във вторник, че ако опитът за убийство през 2024 г. беше коствал живота на Доналд Тръмп, той винаги е щял да се пита дали това не е било част от конспирация и може би нямаше да приеме дори друг републиканец като следващ президент.

Ванс направи това изявление по време на разговор с християнския подкастър Брайс Кроуфорд. Вицепрезидентът, който наскоро издаде книга, описваща собствения му път към католицизма, също така защити президентът Тръмп за това, че е публикувал свое изображение като Исус, и разсъждава върху това дали изкуственият интелект не е знак за Последните дни, предаде Асошиейтед прес (AP).

Разговорът започна с дискусия за вярата и за бързането събития, които може да са с божия намеса, да бъдат обяснени от науката. Ванс цитира опита за убийство през юли 2024 г. в Бътлър, Пенсилвания, по време на който куршум одраска ухото на Тръмп, а един негов поддръжник беше убит.

Тръмп отдавна говори за своето оцеляване като за напътствано от Бога, тема, която Ванс също подхвана. Вицепрезидентът заяви, че ако куршумът беше убил Тръмп, „щяхме да имаме истински граждански размирици по начин, от който не знам дали страната щеше да може да се възстанови някога“.

Ванс каза, че много поддръжници на Тръмп щяха да предположат, че конспирация е лишила народа от избрания от тях президент, и добави, че той самият също щеше да има такива мисли „в задната част на ума си“. „Щях да предположа, че много тъмни сили са премахнали Доналд Тръмп, точно когато той беше напът да се върне в Белия дом. Просто щеше да има усещане за нелегитимност на цялата ни политическа система“, каза Ванс.

По-голямата част от едночасовия и десетминутен разговор беше приятелски чат за вярата, за собственото духовно пътуване на Ванс, за неговата великденска среща с папа Франциск в деня преди смъртта на понтифика миналата година, както и за човешката крехкост и греховност. Но на моменти той засягаше и по-тъмни теми.

Кроуфорд попита Ванс дали като вицепрезидент някога е бил в стая, която е била „духовно мрачна“.

„Бил съм на срещи със световни лидери, където се обсъждат различни въпроси, и някой ще каже нещо или ще направи забележка, а аз ще усетя някаква мрачна енергия около това, това задейства всяко духовно алармено звънче в тялото ми“, каза Ванс. Той добави, че е усетил „много тъмна духовна енергия“ и в Гетисбърг, Пенсилвания, вероятно заради кръвопролитията на бойното поле от Гражданската война.

Ванс цитира изкуствения интелект по време на дискусия за „Последните дни“ 

Кроуфорд попита Ванс и за интереса му към „Последните дни“, за който вицепрезидентът със смях каза, че е бил по-скоро мания в младостта му в края на 90-те години, когато хората са били развълнувани от тази възможност с идването на новото хилядолетие. През смях Ванс разказа история за свой приятел, който бил обсебен от идеята, че светът ще свърши в края на 2007 г., и натрупал огромни дългове по кредитни карти.

„Има неща в света, които ме карат да не се изненадам, ако Антихристът върви сред нас, но пак казвам, опитвам се да не се фокусирам прекалено много върху това“, каза Ванс. Той посочи „ИТ компаниите“ и използването на изкуствен интелект като заместител на човешкото общуване.

„Мисля, че това е някак сатанинско“, каза Кроуфорд, когато Ванс разказа историята на свой познат, който използвал AI като брачен консултант. „Да, когато напълно разделиш човека от социалния елемент, за който Бог ни е създал, окей, това е много, много лошо“, каза Ванс.

Кроуфорд попита Ванс за публикацията на Тръмп в социалните мрежи от по-рано тази година, генерирано от AI изображение на самия него като Исус, което Кроуфорд заяви, че го е обидило. Тръмп първоначално твърдеше, че мислел изображението за своя снимка като лекар, а след това го премахна на фона на широки критики дори от някои от собствените си поддръжници.

Ванс защити президента. „Той нямаше предвид да се подиграва или да имитира Бога, той просто не е такъв човек“, каза Ванс, добавяйки, че президентът често се опитва да поддържа нещата лековати и постоянно прави шеги.

„Той обича да се закача с тези от нас, които работим с него, и просто обича да му е забавно. И мисля, че ако хората можеха да разберат това, щяха да проумеят, че той не се опитва да обиди когото и да било, а се опитва да поддържа атмосферата лека“, обясни вицепрезидентът.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: AP    
Джей Ди Ванс Доналд Тръмп Опит за убийство Конспирация Изкуствен интелект Вяра и политика Последните дни Подкаст Граждански размирици Духовност
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