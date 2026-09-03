1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

Г раждани са подали 1760 сигнала за съмнения за нарушения чрез мобилното приложение „еЗдраве“ само за един месец. От тях контролните органи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) са образували 560 проверки, които в момента се обработват.

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Новата функционалност за онлайн подаване на сигнали за съмнения за нерегламентирани дейности беше въведена от „Информационно обслужване“ на 1 август тази година.

Най-много сигнали са подадени за отчетени прегледи, резултати от направления и хоспитализации в лечебни заведения в София, Варна, Пловдив и Бургас, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

Сигнал само с няколко докосвания

Новият модул „Публичен контрол“ позволява на потребителите на „еЗдраве“ да подават сигнали в реално време директно през мобилното приложение.

В личния си профил всеки гражданин може да види отчетените от системата медицински дейности, извършени от негово име – вида на дейността, номера ѝ, лекаря, датата, основната и придружаващите диагнози и друга информация.

Ако потребителят не разпознава дадена отчетена медицинска дейност, той може да подаде сигнал директно през приложението. След въвеждане на телефон и имейл за връзка сигналът се потвърждава и се регистрира автоматично.

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След това той се насочва към съответния контролен орган – Регионалната здравна инспекция (РЗИ), Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) или Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Резултатите от извършените проверки се изпращат електронно до потребителя чрез специализирана система в мобилното приложение.

450 000 активни потребители

По данни на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация активните потребители на мобилното приложение „еЗдраве“ вече достигат 450 000 души. Към тях са свързани още 250 000 профила.

Всекидневно системата отчита средно по около 1100 нови потребители.

От МИДТ посочват, че приложението е част от по-широка политика за развитие на държавните цифрови услуги. Идеята е електронните платформи не само да улесняват гражданите при достъпа до услуги, но и да им дават възможност да получават проверима информация за начина, по който се разходват публични средства за тяхното лечение.

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Нови функции през октомври

Екипът на „Информационно обслужване“ продължава да развива приложението и да добавя нови функционалности.

През октомври 2026 г. се планира да бъдат въведени дентален модул и модул „Финансов профил“.

Новият финансов профил ще позволява на потребителите да получават детайлна информация за средствата, които НЗОК е заплатила за извършените медицински дейности.

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Мобилното приложение „еЗдраве“ беше официално представено в края на септември 2022 г. То дава на гражданите достъп до електронните услуги в здравеопазването и информация за медицинската дейност, отчетена от лечебните заведения.

През лятото Регионалните здравни инспекции и Районните здравноосигурителни каси проведоха мащабна информационна кампания в страната за популяризиране и по-широко използване на приложението „еЗдраве“.