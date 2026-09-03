България

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС заради дело за търговия с влияние

Целта е наказателното производство срещу него да може да продължи пред Върховния касационен съд

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 11:41
Прокуратурата поиска имунитета на депутат от ДПС заради дело за търговия с влияние
Източник: БГНЕС

В ременно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в 52-рото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Целта е да може да продължи наказателното производство срещу него пред Върховния касационен съд.

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Искането е направено по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура и е свързано с дело за търговия с влияние.

През октомври 2025 г. Софийският апелативен съд отменя частта от присъдата на Софийския градски съд, с която Димитър Аврамов е бил оправдан, и го признава за виновен за търговия с влияние, извършена в съучастие с друго лице и при условията на продължавано престъпление. В останалата осъдителна част решението на първата инстанция е потвърдено.

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Присъдата на Апелативния съд е обжалвана и делото е стигнало до Върховния касационен съд.

Междувременно с решение на Централната избирателна комисия от 24 април 2026 г. Димитър Аврамов е обявен за избран за народен представител. Той полага клетва на 30 април и от този момент се ползва с депутатски имунитет.

Заради придобития имунитет наказателното производство срещу него не може да продължи пред ВКС без разрешение на Народното събрание. Другата възможност е самият депутат да даде писмено съгласие производството срещу него да продължи.

Редактор: Василена Василева
Източник: Прокуратура на Р България    
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