ВАС даде зелена светлина за договора за сметосъбиране в част от София

До 34 градуса, но гръмотевици и градушки връхлитат България

След близо 10-часов дебат: Бюджет 2026 влиза в парламентарните комисии

Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност

Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата

Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит

В ърховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с което е разрешено предварителното изпълнение на обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в трета зона на София.

Това съобщи заместник-кметът на Столичната община по направление „Околна среда“ инж. Николай Неделков.

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

По думите му решението позволява на общината да пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД „Чиста София“.

„Това ясно показва, че за съда здравето на хората и чистотата на града са много над икономическите интереси на жалбоподателите“, заяви Неделков, цитиран от NOVA.

Предстои подписване на договор

Заместник-кметът уточни, че в следващите дни Столичната община ще изпрати писмо до дружеството, спечелило обществената поръчка, с искане да бъдат представени необходимите документи за финализиране на договора.

Неделков посочи, че все още има затруднения с обслужването в район „Слатина“, но ситуацията в районите „Подуяне“ и „Изгрев“ постепенно се подобрява.

По думите му цените, предложени от новия изпълнител, са по-ниски. За битово сметосъбиране цената е намалена до 134 евро, а за събиране на едрогабаритни отпадъци – под 100 евро.

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Какво се случва с останалите зони в София

Заместник-кметът даде информация и за процедурите по останалите зони на столицата.

За първа и седма зона обществените поръчки все още са в процедура по прекратяване и обжалване от участниците. Поради тази причина почистването продължава по анексирани договори с досегашните изпълнители.

На този етап няма конкретен срок за приключване на процедурите.

За втора и пета зона има действащи дългосрочни договори, докато за четвърта зона общината очаква решение на Административния съд по жалба срещу предварителното изпълнение на обществената поръчка.

Договорите за осма и девета зона изтичат през следващото лято.

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Над 100 000 евро глоби за почистващи фирми

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов съобщи, че от 1 юли е въведена временна организация за сметосъбиране в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

„Постепенно компенсираме дефицита на услуги“, заяви той.

По думите му временните договори осигуряват необходимото обслужване на районите, докато приключат процедурите за избор на постоянни изпълнители.

Коджахристов съобщи още, че през юни Столичният инспекторат е наложил санкции за над 100 000 евро на фирмите, които извършват сметосъбиране и сметоизвозване в София.

Той посочи, че размерът на глобите е с над 50% по-висок спрямо санкциите, наложени през същия период на миналата година.