Yettel: България има стабилна основа за иновации

С ветът е в началото на голяма трансформация с навлизането на изкуствения интелект и следващото поколение технологии. България има няколко важни предимства, които трябва да използва и да ги надгради

Изкуствен интелект, мобилни мрежи, 5G, 6G, ИТ инфраструктура, интернет, смартфони. Това са все думи, които се настаниха трайно в ежедневните разговори на хората по целия свят. И не е случайно.

Технологиите вече са вплетени във всяка индустрия, всеки отрасъл и всяка ниша на бизнеса, на обществото и на всичко, свързано с човешката дейност. Тяхното развитие става все по-бързо и тепърва ще се ускорява, благодарение на изкуствения интелект. Светът е в началото на голяма трансформация, която разбира се, ще се отрази и на България.

Страната всъщност има добра основа за иновации, като трябва да се възползва от нея и да я надгради, казва българският мобилен оператор Yettel. Телекомът навършва 25 години от създаването на първата си мобилна мрежа в страната и е пряк свидетел как технологиите се развиха през този четвърт век.

Преобразяването на технологичния свят

„От технологична гледна точка като най-значим етап бихме отличили навлизането на мобилния интернет, а с него и превръщането на смартфона в дигитална платформа. Впоследствие развитието на мрежите – от 3G до 5G – и непрекъснатата еволюция на телефоните допълнително ускориха този процес“, казва компанията.

Разбира се, това се отрази и на потребителското поведение. Телефонът постепенно се превърна в нещо, без което не можем – през него четем, слушаме, гледаме, стриймваме, плащаме, забавляваме се. На практика голяма част от ежедневието ни се случва именно през него, допълва Yettel.

Следващата значима промяна, която вече се случва, но чиито мащаби тепърва ще се разгръщат все повече, е навлизането на изкуствения интелект. Въпросът вече не е само „какво може нашият телефон“, а как ние общуваме с него и с останалите умни устройства, които ни заобикалят. Ако днес използваме гласови команди, за да кажем на устройството какво да направи, какво ще използваме в бъдеще – AI агенти, дигитални двойници или нещо напълно различно? Новите технологии задават много интересни въпроси и именно това прави телеком секторът толкова интересен и предизвикателен, казва Yettel.

Разбира се, навлизането на AI засяга особено много и телеком сектора. Yettel е пределно наясно с този факт, както и със значимостта да не се пренебрегва този момент.

„Изкуственият интелект променя бизнес модела на цели индустрии, включително телеком сектора и нас като компания. Още преди четири години започнахме работа по нашата дигитална трансформация, в която AI има ключова роля. Постепенно се развиваме като технологична, AI-powered компания – такава, която не просто използва изкуствения интелект като инструмент, а трансформира бизнеса си чрез него и го поставя в основата на своите процеси“.

Компанията прилага AI в няколко области: от по-интелигентно управление на мрежата, прогнозиране на трафика и ранно засичане на отклонения, до по-добро управление на данните, автоматизация на вътрешни процеси, по-персонализирано клиентско изживяване и развитие на нови продукти и услуги.

Източник: Yettel

Изкуственият интелект като услуга и като помощник

В същото време AI поставя нови изисквания към ресурсите, които операторите трябва да осигурят. Колкото повече AI функционалности навлизат в приложенията, устройствата и бизнес процесите, толкова по-голяма ще бъде нуждата от капацитет, скорост, ниска латентност, надеждност и сигурност на мрежата. „Затова за мобилните оператори AI има два аспекта – от една страна, ни помага да бъдем по-ефективни, гъвкави и близо до нуждите на клиентите, а от друга, значително повишава очакванията към нашата инфраструктура“, споделя Yettel.

Това помага на телекома да се позиционира за бъдещето. А то ще е много интересно.

„Това, което предстои, е да видим какво ще изградим върху тези основи. Тук изкуственият интелект и следващото поколение 6G мрежи ще имат ключова роля. От една страна, AI вече променя начина, по който човек общува с технологиите“, казва Yettel. Все по-реалистични са сценариите, в които взаимодействаме с тях чрез AI агенти, чатбот интерфейси или наши дигитални двойници. В по-далечно бъдеще се говори дори за холограмни разговори, виртуални реалности и „телефони“, които изглеждат по коренно различен начин.

AI ще бъде в основата и на 6G мрежите, които светът очаква около 2030 г. 6G обаче не бива да се разглежда само като „по-бърза мрежа“, казва компанията. По-скоро говорим за нова среда, в която свързаността, изкуственият интелект и огромните обеми данни ще работят заедно.

Това ще отвори възможности за нови приложения в индустрията, градската среда и ежедневието на хората. За потребителите комбинацията между AI и 6G ще означава още по-интуитивно, персонализирано и безпроблемно дигитално изживяване, което се случва в реално време. За бизнеса това означава нови модели на работа и нови възможности, които ще трябва да намерят своето място на пазара.

„Същото важи и за операторите, но с една важна добавка – отговорността и очакванията към телекомите ще стават все по-големи, защото ние ще трябва да осигурим надеждната и сигурна инфраструктура, върху която това бъдеще ще стъпи“, допълва Yettel.

Според компанията класическият телеком модел е достигнал своята зрялост. „В свят, в който почти всеки е свързан и има телефон, ръстът от гласови услуги и мобилен интернет става все по-ограничен. Това налага и нуждата да се препозиционираме – не просто като доставчик на свързаност, а като компания, която е „повече от телеком“. За нас това означава да заемаме все

по-голямо място в дигиталния живот на хората, като им предлагаме повече услуги – застраховки, облачни решения, услуги за онлайн защита, решения за свободното време и други“, коментира телекомът.

Разширяването на портфолиото има именно тази задача – да носи повече стойност за клиентите и да достигаме до тях през различни услуги. Това е и голямата цел на трансформацията на Yettel в технологична и AI-powered компания. „Именно тя ще ни позволи да реализираме визията си за „повече от телеком“ – да внедряваме повече продукти, да предлагаме по-персонализирано изживяване, да бъдем по-гъвкави и релевантни спрямо нарастващите нужди на потребителите и да останем конкурентни в дългосрочен план“.

Източник: Yettel

Момент, който България не трябва да пропуска

Разбира се, операторът не съществува в изолирана среда. Той е част от цялата дигитална екосистема на страната и сред компаниите, които изграждат и поддържат комуникационния ѝ „гръбнак“, който осигурява свързаността на хората, бизнеса и все повечето по-сложни и по-умни системи.

България има няколко важни предимства, казва Yettel. На първо място – добра телекомуникационна инфраструктура и високо ниво на свързаност, което е сериозна основа за развитието на дигиталните услуги. Съвсем наскоро страната зае първо място по качество на мобилните мрежи сред 20 държави в класацията на nPerf, което е силно доказателство в тази посока.

На второ място, имаме много добри технологични специалисти и IT среда, която през последните години се развива динамично. Това ни позволява да не бъдем просто потребител, а да създаваме технологични решения. Предимство е и фактът, че българските потребители сравнително бързо възприемат нови дигитални услуги, което създава добра среда за иновации, казва операторът.

Разбира се, има области, в които трябва да положим повече усилия. Първата е развитието на дигитални умения – не само сред IT специалистите, а сред много по-широк кръг от хора. AI вече променя ролята на много професии, затова способността да работим с новите технологии ще бъде определяща.

Втората посока е по-бързата дигитализация на бизнеса и публичните услуги. Технологиите имат най-голям ефект, когато се използват реално – за по-добри процеси, по-ефективно обслужване, по-добър достъп до услуги и по-висока конкурентоспособност. И не на последно място, трябва да продължим да инвестираме в модерна, сигурна и устойчива инфраструктура. AI, облачните услуги, свързаните устройства и бъдещите приложения ще изискват надеждна и сигурна свързаност – област, в която телеком секторът има ключова роля. България има стабилна основа, но има и много какво да надгражда върху нея, завършва Yettel.