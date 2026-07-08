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Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Зендая взриви френската столица с рокля на Givenchy от 1997 г. и авангардна маска, напомняща архитектурата на Айфеловата кула. Визията е част от прес турнето за епоса на Кристофър Нолан „Одисея“, където актрисата играе богинята Атина

Елена Дремова Елена Дремова

8 юли 2026, 10:20
Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция
Източник: Getty Images

З ендaя отново доказа, че няма равна на червения килим. По време на прес турнето в Париж за новия си филм The Odyssey („Одисея“), актрисата събра погледите с грандиозен, авангарден тоалет. Визията съчетава футуристичен шик и величие, вдъхновено от древногръцката митология – перфектно намигване към ролята ѝ на богинята Атина в предстоящия епос на Кристофър Нолан.

Зад поредния моден триумф стои дългогодишният стилист на звездата Лоу Роуч, който сподели видео как Зендaя позира на фона на Айфеловата кула.

Мода с история и корона от дантела

Тоалетът на актрисата е истинско произведение на изкуството – бяла рокля с дължина до коленете и драматични ръкави от легендарната колекция висша мода на Givenchy (пролет/лято 1997 г.), създадена от самия Александър Маккуин. Дрехата се отличава с дълбоко V-образно деколте и впиващ се по тялото силует.

Истинският фурор обаче предизвика аксесоарът на главата ѝ – изящна маска, която покрива лицето и се издига нагоре като пищна барокова корона. Дело на прочутия дизайнер на шапки Филип Трейси, дантелената структура придава на Зендея сюрреалистично, почти извънземно излъчване.

Гардеробът на една модерна Атина

По време на промоционалното турне стилът на Зендея е подчинен изцяло на концепцията за „методично обличане“ (когато дрехите на червения килим отразяват темата на филма). Тя залага основно на белия цвят, диплите, ефирните слоеве и драпериите, превъплъщавайки се в модерна древногръцка богиня.

Само ден по-рано, на световната премиера на филма, тя се появи с друга скулптурна рокля – творение на Даниел Роузбери за Schiaparelli (висша мода, есен 2026). Тоалетът включваше силиконов корсет, излят по формите на женското тяло, напомнящ за античните мраморни статуи в музеите. Сред останалите ѝ впечатляващи визии се нареди и рокля на Valentino с корсет от зелени лозови клонки.

Всички тези модни решения са директна препратка към поемата на Омир. Във филма на Нолан Зендея влиза в образа на Атина Палада – богинята на мъдростта и закрилница на Одисей. Очевидно е, че с помощта на Лоу Роуч, духът на Атина е оживял не само на екрана, но и на червения килим в Париж.

Моден триумф за 35 долара: Зендая по тениска и токчета в Париж
10 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

 

Редактор: Елена Дремова
Източник: Hindustan Times    
Зендaя Мода Червен килим Атина Одисея Лоу Роуч Висша мода Париж Авангарден тоалет Древногръцка митология
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