Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

З ендaя отново доказа, че няма равна на червения килим. По време на прес турнето в Париж за новия си филм The Odyssey („Одисея“), актрисата събра погледите с грандиозен, авангарден тоалет. Визията съчетава футуристичен шик и величие, вдъхновено от древногръцката митология – перфектно намигване към ролята ѝ на богинята Атина в предстоящия епос на Кристофър Нолан.

Зад поредния моден триумф стои дългогодишният стилист на звездата Лоу Роуч, който сподели видео как Зендaя позира на фона на Айфеловата кула.

Мода с история и корона от дантела

Тоалетът на актрисата е истинско произведение на изкуството – бяла рокля с дължина до коленете и драматични ръкави от легендарната колекция висша мода на Givenchy (пролет/лято 1997 г.), създадена от самия Александър Маккуин. Дрехата се отличава с дълбоко V-образно деколте и впиващ се по тялото силует.

Истинският фурор обаче предизвика аксесоарът на главата ѝ – изящна маска, която покрива лицето и се издига нагоре като пищна барокова корона. Дело на прочутия дизайнер на шапки Филип Трейси, дантелената структура придава на Зендея сюрреалистично, почти извънземно излъчване.

Zendaya and her gorgeous face mask wow #TheOdyssey Paris photocall.



(via Getty) pic.twitter.com/tEx0BKYox0 — Variety (@Variety) July 7, 2026

Гардеробът на една модерна Атина

По време на промоционалното турне стилът на Зендея е подчинен изцяло на концепцията за „методично обличане“ (когато дрехите на червения килим отразяват темата на филма). Тя залага основно на белия цвят, диплите, ефирните слоеве и драпериите, превъплъщавайки се в модерна древногръцка богиня.

Само ден по-рано, на световната премиера на филма, тя се появи с друга скулптурна рокля – творение на Даниел Роузбери за Schiaparelli (висша мода, есен 2026). Тоалетът включваше силиконов корсет, излят по формите на женското тяло, напомнящ за античните мраморни статуи в музеите. Сред останалите ѝ впечатляващи визии се нареди и рокля на Valentino с корсет от зелени лозови клонки.

Close-up look of Zendaya’s mask at the #TheOdyssey Paris photocal pic.twitter.com/DfXI3bId94 — Variety (@Variety) July 7, 2026

Всички тези модни решения са директна препратка към поемата на Омир. Във филма на Нолан Зендея влиза в образа на Атина Палада – богинята на мъдростта и закрилница на Одисей. Очевидно е, че с помощта на Лоу Роуч, духът на Атина е оживял не само на екрана, но и на червения килим в Париж.