Свят

След рязко снижаване: Товарен самолет с 5-членен екипаж изчезна край Карачи

Мащабна спасителна операция започна в Арабско море, след като диспечерите загубиха връзка с машина на „К2 Еъруейс“. Самолетът е летял от ОАЕ, когато е съобщил за технически проблем, започнал е бързо снижаване и е изчезнал от радарите

8 юли 2026, 09:40
След рязко снижаване: Товарен самолет с 5-членен екипаж изчезна край Карачи
Източник: Георги Димитров/Vesti

Т оварен самолет с петима души екипаж изчезна край пакистанското пристанище Карачи късно снощи, след като бързо започна да се снижава и диспечерите загубиха връзка с него по време на полет от Обединените арабски емирства, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес. 

Пакистанската служба за гражданска авиация съобщи в социалната платформа Екс, че в Арабско море се провеждат спасителни операции. Причината за изчезването на самолета все още не е известна.

Боинг 737, експлоатиран от базираната в Карачи авиокомпания „К2 Еъруейс“ (K2 Airways), изпълнявал товарен полет от Шарджа в Обединените арабски емирства до Карачи, когато в 21:18 часа местно време е съобщил за проблем с навигационната система, каза службата за гражданска авиация. 

Според информация от наземен радар самолетът започнал бързо да се снижава и е направил рязка промяна в курса около 21:21 часа местно време, преди да изчезне от радара и да бъде загубен радиоконтактът на около 155 морски мили (287 километра) западно от Карачи.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
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