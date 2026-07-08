След рязко снижаване: Товарен самолет с 5-членен екипаж изчезна край Карачи

Т оварен самолет с петима души екипаж изчезна край пакистанското пристанище Карачи късно снощи, след като бързо започна да се снижава и диспечерите загубиха връзка с него по време на полет от Обединените арабски емирства, съобщиха официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Пакистанската служба за гражданска авиация съобщи в социалната платформа Екс, че в Арабско море се провеждат спасителни операции. Причината за изчезването на самолета все още не е известна.

Боинг 737, експлоатиран от базираната в Карачи авиокомпания „К2 Еъруейс“ (K2 Airways), изпълнявал товарен полет от Шарджа в Обединените арабски емирства до Карачи, когато в 21:18 часа местно време е съобщил за проблем с навигационната система, каза службата за гражданска авиация.

Според информация от наземен радар самолетът започнал бързо да се снижава и е направил рязка промяна в курса около 21:21 часа местно време, преди да изчезне от радара и да бъде загубен радиоконтактът на около 155 морски мили (287 километра) западно от Карачи.