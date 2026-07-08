България

Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит

Министърът на транспорта обяви, че се ревизират договори за стотици милиони левове, а 17 железопътни проекта са обект на разследване от Европейската прокуратура

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 25 минути / 8 юли 2026, 09:49
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С ъстоянието на железопътния транспорт в България е критично и изисква спешни мерки. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на „Здравей, България“, като очерта основните предизвикателства пред сектора – остаряла инфраструктура, недостиг на финансиране, проблеми с подвижния състав и забавени проекти.

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

По думите му страната се намира в „колапс“ по отношение на железопътния транспорт.

„Необходима е адекватна инфраструктура, модерен подвижен състав и мотивирани хора. Няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно“, заяви министърът.

Половината от железопътната мрежа не позволява проектната скорост

Пеев посочи, че близо 50% от железопътната инфраструктура не позволява движение с предвидената по проект скорост.

Според него натрупаните проблеми не могат да бъдат решени с отделни ремонти, а изискват дългосрочна стратегия и координирана работа.

Министърът съобщи още, че в железопътния сектор има договори на обща стойност 764 млн. лева, за които липсва осигурено финансиране. По думите му в момента всички те се преразглеждат.

Допълнително той разкри, че 17 договора за железопътни проекти са предмет на разследване от Европейската прокуратура.

  • Само 112 от 266 вагона са климатизирани

Министърът обърна внимание и на състоянието на подвижния състав.

По думите му от общо 266 пътнически вагона едва 112 разполагат с климатизация, а при част от тях системите често се повреждат, което създава сериозни затруднения за пътниците, особено през летните месеци.

  • „Български пощи“ са пред фактически фалит

Георги Пеев коментира и финансовото състояние на „Български пощи“.

По думите му дружеството се намира пред фактически фалит, което налага предприемането на спешни мерки за стабилизирането му. Министърът не навлезе в подробности какви конкретни действия ще бъдат предприети.

  • За „Боташ“ и отношенията с Турция

Министърът коментира и разговорите с Турция относно развитието на транспортните връзки между двете държави.

Той посочи, че България и Турция ще работят активно по развитието на т.нар. Среден коридор – транспортен маршрут, който свързва Азия и Европа чрез железопътен, автомобилен, морски транспорт, комуникационна и енергийна инфраструктура.

Пеев беше категоричен, че тези разговори нямат връзка с договора с турската компания „Боташ“.

„Няма никаква връзка между казуса „Боташ“ и останалите дейности в отношенията между България и Турция“, подчерта той.

  • Проверки за мазута по Черноморието и атракционите

По повод сигналите за мазут по Черноморието министърът заяви, че става дума за стари нефтени отлагания, а не за ново замърсяване.

„Няма замърсител в териториалните ни води“, увери той.

Пеев съобщи още, че Министерството е публикувало публичен регистър на лицензираните атракциони в страната. По думите му вече са постъпили сигнали за нарушения, които ще бъдат проверени от компетентните органи.

  • Приоритет – стратегическо планиране

В заключение транспортният министър заяви, че основната задача на екипа му е да постави основите на дългосрочно планиране в сектора.

„Целта ни е да изградим добра основа за стратегическо развитие, успешно реализиране на инфраструктурните проекти и постигане на по-високи стандарти за безопасност в транспорта“, каза Георги Пеев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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