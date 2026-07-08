Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит

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С ъстоянието на железопътния транспорт в България е критично и изисква спешни мерки. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на „Здравей, България“, като очерта основните предизвикателства пред сектора – остаряла инфраструктура, недостиг на финансиране, проблеми с подвижния състав и забавени проекти.

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По думите му страната се намира в „колапс“ по отношение на железопътния транспорт.

„Необходима е адекватна инфраструктура, модерен подвижен състав и мотивирани хора. Няма нито един проект, който да е стартирал и да е завършил успешно“, заяви министърът.

Половината от железопътната мрежа не позволява проектната скорост

Пеев посочи, че близо 50% от железопътната инфраструктура не позволява движение с предвидената по проект скорост.

Според него натрупаните проблеми не могат да бъдат решени с отделни ремонти, а изискват дългосрочна стратегия и координирана работа.

Министърът съобщи още, че в железопътния сектор има договори на обща стойност 764 млн. лева, за които липсва осигурено финансиране. По думите му в момента всички те се преразглеждат.

Допълнително той разкри, че 17 договора за железопътни проекти са предмет на разследване от Европейската прокуратура.

Само 112 от 266 вагона са климатизирани

Министърът обърна внимание и на състоянието на подвижния състав.

По думите му от общо 266 пътнически вагона едва 112 разполагат с климатизация, а при част от тях системите често се повреждат, което създава сериозни затруднения за пътниците, особено през летните месеци.

„Български пощи“ са пред фактически фалит

Георги Пеев коментира и финансовото състояние на „Български пощи“.

По думите му дружеството се намира пред фактически фалит, което налага предприемането на спешни мерки за стабилизирането му. Министърът не навлезе в подробности какви конкретни действия ще бъдат предприети.

За „Боташ“ и отношенията с Турция

Министърът коментира и разговорите с Турция относно развитието на транспортните връзки между двете държави.

Той посочи, че България и Турция ще работят активно по развитието на т.нар. Среден коридор – транспортен маршрут, който свързва Азия и Европа чрез железопътен, автомобилен, морски транспорт, комуникационна и енергийна инфраструктура.

Пеев беше категоричен, че тези разговори нямат връзка с договора с турската компания „Боташ“.

„Няма никаква връзка между казуса „Боташ“ и останалите дейности в отношенията между България и Турция“, подчерта той.

Проверки за мазута по Черноморието и атракционите

По повод сигналите за мазут по Черноморието министърът заяви, че става дума за стари нефтени отлагания, а не за ново замърсяване.

„Няма замърсител в териториалните ни води“, увери той.

Пеев съобщи още, че Министерството е публикувало публичен регистър на лицензираните атракциони в страната. По думите му вече са постъпили сигнали за нарушения, които ще бъдат проверени от компетентните органи.

Приоритет – стратегическо планиране

В заключение транспортният министър заяви, че основната задача на екипа му е да постави основите на дългосрочно планиране в сектора.

„Целта ни е да изградим добра основа за стратегическо развитие, успешно реализиране на инфраструктурните проекти и постигане на по-високи стандарти за безопасност в транспорта“, каза Георги Пеев.