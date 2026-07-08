Свят

„Гренландия не е за продан“: Дания остава твърда срещу Тръмп

Датският премиер Мете Фредериксен отхвърли поредния призив на американския президент САЩ да поемат контрол над острова и настоя за уважение към суверенитета на Кралство Дания

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 09:28
„Гренландия не е за продан“: Дания остава твърда срещу Тръмп
Източник: AP/БТА

Д атският министър-председател Мете Фредериксен отново заяви, че Гренландия „не е за продан“, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори позицията си, че автономната датска територия трябва да бъде поставена под американски контрол.

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Изявлението на Фредериксен беше направено пред журналисти при пристигането ѝ на срещата на върха на НАТО в Анкара.

„Чух какво каза американският президент вчера и смятам, че позицията на Съединените щати по този въпрос за съжаление е много ясна. Нашата позиция обаче е също толкова ясна още от самото начало – Гренландия категорично не е за продан“, заяви датският премиер.

Тръмп отново постави темата

По време на форума в Анкара Доналд Тръмп отново заяви, че според него Гренландия трябва да бъде „контролирана от Съединените щати“. Този път той не повтори по-острата реторика от началото на годината, когато не изключи възможността Вашингтон да поеме контрол над острова и със сила, аргументирайки се със стратегическото му значение за националната сигурност на САЩ.

Тогава изказванията му предизвикаха напрежение както в отношенията с Дания, така и сред съюзниците в НАТО.

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Дания настоява за уважение към суверенитета

Фредериксен подчерта, че бъдещето на Гренландия може да бъде определяно единствено от нейните жители.

„Надяваме се всички, включително всички съюзници, да уважават правото на гренландците на самоопределение. Ние сме суверенна държава и се нуждаем от уважение към нашата териториална цялост и суверенитет“, заяви тя.

По думите ѝ именно принципите на международното право и взаимното уважение между съюзниците са в основата на Алианса.

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„Член 5 е гаранцията за сигурността“

Датският премиер коментира и ангажиментите в рамките на НАТО, като определи член 5 от Вашингтонския договор като основната гаранция за сигурността на всички държави членки. Разпоредбата предвижда, че въоръжено нападение срещу една страна от Алианса се счита за нападение срещу всички.

Попитана дали честите изявления на Доналд Тръмп поставят под съмнение ангажимента на САЩ към принципа на колективната отбрана, Фредериксен заяви, че не е чула Вашингтон да се отказва от задълженията си по член 5.

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Защо Гренландия е стратегически важна

Гренландия е най-големият остров в света и автономна територия в състава на Кралство Дания. Заради разположението си между Северна Америка и Европа островът има ключово значение за сигурността в Арктика, контрола на северните морски маршрути и системите за ранно предупреждение при ракетни атаки.

Освен стратегическото си местоположение, Гренландия разполага със значителни залежи на редкоземни елементи и други природни ресурси, което през последните години засилва интереса на големите световни сили към региона.

Въпросът за бъдещето на острова периодично се превръща в тема на международен дебат, но както правителството в Копенхаген, така и властите в Нуук нееднократно са заявявали, че Гренландия не е предмет на продажба или политически сделки.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Гренландия Дания САЩ Доналд Тръмп Мете Фредериксен НАТО Суверенитет Международни отношения Арктика Стратегическо значение
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