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Дацов: Бюджетът върви по инерция, а сметката може да дойде с по-високи данъци

Според финансиста без сериозни реформи в разходите България рискува да не изпълни критериите за дефицита

8 юли 2026, 10:13
Дацов: Бюджетът върви по инерция, а сметката може да дойде с по-високи данъци
Любомир Дацов   
Източник: БТА

"Не може да правиш нищо, когато основата ти не е стабилна и се намира върху плаващи пясъци. От гледна точка на стратегия - това, което трябва да се направи, е да стабилизираш основите, за да бъде конструкцията, която правиш и изграждаш, стабилна".

Това заяви пред БНР Любомир Дацов от Фискалния съвет в коментар за бюджета на държавата.

"Точно това беше позицията и на Фискалния съвет в нашето становище, че независимо от трудната обстановка в края на краищата сам по себе си подходът, всичко, което е на масата за плащане, не е приемлив. Една част от тези разходи, специално капиталови разходи, които образуват дефицита, са неща, които не са разрешавани от някой. Направена е в областта на общините една програма, тя е отворена с тригодишен хоризонт за няколко милиарда, но годишните цифри, които са предвиждани, са общо взето 2 пъти по-ниско от това, което се смята, че тази година трябва да се разплати на общините, защото някой е направил едни проекти. Аз не приемам, че общо взето трябва да се плаща обяда, образно казано, на някой, без да ме е питал дали съм съгласен да му го плащам. Просто представянето на сметката е неприемливо според мен", обясни той.

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Според него държавата не е задължена да плаща такава сметка, но се получава така, че в момента това се случва:

"Получава се така, че в момента се плаща. Това пък е свързано с някои други проблеми. Някои от общините могат и да фалират, ако не им плати държавата сметката. Т.е. влиза се в един затворен кръг - едни хора са взимали едни решения и след това други трябва да покриват тези разходи".

По думите му ние се намираме в изключително добри обстоятелства и би трябвало да бъде направено някакво усилие за овладяване на дефицита.

"Този момент 2026 - 2027 година е много важен поради няколко икономически цикъла, които приключват и започват нови. От гледна точка на макроикономика 2026 и 2027 година ще бъдат едни много добри икономически спокойни години. Това е една много стабилна основа за правене на реформи, защото когато си принуден от обстоятелствата по време на криза да правиш реформи, това има много висока цена", посочи финансистът.

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"2026 година ще бъде базова година. Нарастването на разходите, което е предвидено в този бюджет, е почти 2 пъти по-високо от това, което е предвидено по европейските правила. Получава се така, че почти за 3 години напред България не може да затвори тази разлика, която се получава в стойностите на нарастване на бюджета, т.е. 3 години напред ние със сигурност няма да изпълняваме критериите и всъщност ще ни бъдат наложени санкции заради неизпълнение на процедурата за свръхдефицит. Огромен е проблемът с първата година, тъй като тя ще бъде базова. Оттук нататък каква е стратегията - всъщност това е големият въпрос - стратегията на българското правителство, за да може да управлява този бюджет. Може да се каже "Много хубаво, похвално - изчистваш и стабилизираш пясъците", но след това усилията, които трябва да направиш, за да изпълниш критериите, са почти двойни", разясни Дацов.

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Бюджетът за тази година и за следващите е политическо решение, напомни той. Според него позицията, че няма какво да се направи, защото това е заварена ситуация, не е вярна и не е приемлива:

"Всичко е въпрос на политика. Друг е въпросът, че и сегашното правителство се опитва като предишните да бъде добричко. Сега в бюджета, за съжаление, виждаме само инерцията на предишните години".

"Ако не направите достатъчно големи съществени реформи в разходната част, в края на краищата ще бъдете принудени да вдигнете данъците. Това, което беше очертано като средносрочен път, като средносрочна прогноза за развитието на бюджета, тоест средносрочна бюджетна програма до 2028 година, поне на мен не ми дава увереност, че 2028 година няма да бъде поставен на масата пакет за вдигане на данъците. Не изключвам тази вероятност при това развитие на бюджета", прогнозира Любомир Дацов.

Източник: БНР    
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