Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси

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Името на Лионел Меси бе записано под нов, необичаен рекорд. В Аржентина официално бе открита грандиозна статуя на футболната звезда, която се превърна в най-високия монумент в света, посветен на него. Конструкцията се извисява на цели 26 метра и подобрява досегашното постижение, което принадлежеше на структура в Индия.

Внушителният паметник, издигнат в чест на капитана на световните шампиони, се намира в провинция Неукен. Със своите размери той надминава досегашния първенец – 21-метровата статуя в индийския град Колката, и така поставя нов световен рекорд. Проектът е дело на местния творец Алдо Борес и е разположен на стратегическо място – до Национален път 22 и улица „Мануел Савио“ на километър 1332, което е един от основните входове към региона.

Фигурата пресъздава един от най-великите моменти в кариерата на осемкратния носител на „Златната топка“ – как вдига победоносно Световната купа, спечелена на Мондиала в Катар през 2022 г., облечен с фланелката на „албиселесте“. Конструкцията на паметника е изключително масивна, което гарантира нейната устойчивост на външни влияния и дълготрайност.

Една от основните цели за издигането на тази рекордна структура е насърчаването на туризма в провинция Неукен. Местните власти се надяват, че монументът ще събуди сериозен интерес сред милионите фенове на аржентинската легенда и ще ги привлече да посетят района, превръщайки го в нова популярна дестинация.