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България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че единството на Алианса остава ключов фактор за сигурността, а страната ни ще увеличава разходите си за отбранителни способности

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 10:50
България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната
Източник: Министерство на отбраната

Е динството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на работна вечеря с министрите на отбраната на страните членки на Алианса в рамките на срещата на върха в Анкара.

Стоянов подчерта необходимостта от трансформация на НАТО към нов етап на развитие, определен като „НАТО 3.0“, който включва значителни инвестиции в отбранителни способности, развитие на отбранителната индустрия и внедряване на нови технологии.

В работната среща участваха и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Любомир Монов. Те са част от официалната българска делегация, водена от министър-председателя Румен Радев.

  • Акцент върху отбранителната индустрия

В своето изказване министър Стоянов постави акцент върху ролята на отбранителната промишленост за укрепването на военните способности на страните от НАТО.

„Изграждането на модерна, интегрирана и устойчива индустриална база е стратегически актив“, заяви той.

По думите му са необходими повече инвестиции, трансфер на технологии и развитие на многонационални проекти, които да допринесат за по-добра подготовка на Алианса.

Стоянов посочи, че българската отбранителна индустрия може да има важна роля във веригите за доставки на НАТО и да бъде част от общите усилия за модернизиране на въоръжените сили.

  • Повече средства за отбрана

По време на срещата министрите на отбраната обсъдиха изпълнението на поетите ангажименти за увеличаване на инвестициите в отбраната, както и напредъка по Целите за способности 2025.

В този контекст Стоянов заяви, че България е приела Национален план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2035 г.

Според него планът ще позволи поетапно развитие и придобиване на съвременни способности за Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.

  • Сигурността остава основен приоритет за Алианса

Обсъжданията на министрите на отбраната се провеждат на фона на променящата се международна среда за сигурност и необходимостта от засилване на отбранителния потенциал на държавите членки.

Лидерите на НАТО обсъждат увеличаването на инвестициите в отбраната, развитието на военните технологии и укрепването на способностите на Алианса като част от подготовката му за бъдещи предизвикателства.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на отбраната    
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