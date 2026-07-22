„В името на детските мечти“: „Славия“, „Левски“ и ЦСКА излизат на терена за благотворителна кауза

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ПФК „Славия“ организира благотворителна футболна среща с участието на дублиращите отбори на „Славия“, „Левски“ и „ЦСКА-София“ днес от 17:30 ч. на стадион „Александър Шаламанов“.

Инициативата е в памет на 9-годишните Мишо и Боби, загинали при тежката катастрофа на АМ „Тракия“, и има за цел да насърчи безопасността на движението по пътищата.

Входът е свободен, а всички дарения ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“, като събитието ще премине под мотото: „В името на детските мечти. В името на живота.“

ПФК „Славия“ организира благотворителна футболна среща с участието на дублиращия си отбор, както и на дублиращите състави на ПФК „Левски“ и ПФК „ЦСКА-София“. Събитието ще се проведе на 22 юли (днес) от 17:30 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Според обявената програма, в първото полувреме ще се изиграе двубой между „Славия“ II и „Левски“ II, а през второто полувреме „Славия“ II ще се изправи срещу ЦСКА-София II.

Инициативата е посветена на светлата памет на Мишо и Боби - две деца от школата на „Славия“, които са загубили живота си при трагичен пътен инцидент. Събитието е част от обществените усилия за насърчаване на безопасността на движението по пътищата.

Входът за зрителите ще бъде свободен. Всички дарения, събрани по време на благотворителната среща, ще бъдат предоставени на сдружение „Ангели на пътя“ в подкрепа на неговата дейност.

От клуба отправят призив към футболните привърженици да се включат в инициативата, подчертавайки, че когато става дума за човешкия живот, няма разделение и съперничество. Събитието ще премине под мотото: „В името на детските мечти. В името на живота.“

Припомняме, че 9-годишните Мишо и Боби, загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни.

При инцидента загина и възрастен мъж, а други трима души бяха пострадали.

При инцидента товарен автомобил е навлязъл в насрещното платно и се е сблъскал челно с лек автомобил, който се е движел в посока Бургас. Ударът е бил изключително тежък и е довел до смъртта на трима от пътуващите в колата.