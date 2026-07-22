Свят

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 09:00
Кейли Хотъл актриса
Кейли Хотъл   
Източник: GettyImages

А мериканската актриса Кейли Хотъл, която участва във филмовата поредица „Годзила срещу Конг“, загина в автомобилна катастрофа на 18-годишна възраст, съобщи Би Би Си (BBC).

Хотъл, която бе глуха, изигра ролята на младото сираче Джия в блокбъстъра от 2021 г. и повтори ролята си в продължението от 2024 г. „Годзила и Конг: Новата империя“. Нейният баща, Джошуа Хотъл, публикува видеоизявление във Facebook, използвайки американски жестомимичен език, за да потвърди подробностите за нейната смърт.

Полицията във Фредерик, Мериленд, заяви, че се смята, че „превишената скорост“ е била фактор за катастрофата с един автомобил във вторник сутринта.

Тексаското училище за глухи, където Хотъл е учила, също сподели новината с „дълбока скръб“. „Сърцата ни са със семейството, приятелите, съучениците на Кейли и всички, които я познаваха и обичаха в този изключително труден момент“, се казва в изявление, публикувано в Instagram. В него също така се призовава всеки да уважава личния живот на нейното семейство и да не спекулира относно катастрофата.

Warner Bros, които разпространяваха популярните филми за чудовища, отдадоха почит на актрисата в публикация в X. 

Шерифската служба на окръг Фредерик заяви, че нейните служители са били извикани на мястото на катастрофата в Иджамсвил около 02:50 ч. местно време. Полицията съобщи, че 19-годишният шофьор е бил откаран в болница за лечение на наранявания без опасност за живота, докато втори пътник е отказал помощ на мястото на инцидента.

Хотъл участва в „Годзила срещу Конг“ заедно с холивудски звезди като Александър Скарсгард, Мили Боби Браун и Ребека Хол.

Ролята ѝ в продължението от 2024 г. ѝ донесе номинация за наградата „Сатурн“ за най-добър млад актьор във филм.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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