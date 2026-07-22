България

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 минута / 22 юли 2026, 09:03
Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други представители на партията с нови критики към управляващите за получената нота от Иран и американските самолети у нас.

"В последните един-два дни колегите от "Прогресивна България" наглеят по един безобразен начин", каза той. Борисов припомни думите на Радев, че американските самолети в България ще бъдат "изгонени", защото застрашават националната сигурност, а преди дни е предложил "мнозинството в НС" да реши, предаде DarikNews.bg

"Цялата им наглост стигна до там, че тарикатите от Ямбол гласуваха "против" на военна комисия на разполагане на самолетите в Ямбол. Или да си стегне Радев своята парламентарна група веднъж завинаги да си поемат отговорността, а не министърът на отбраната (Димитър Стоянов) да обяснява, че не знаел какво ще каже мнозинството и той не бил част от него. Като не си от мнозинството защо си министър от "Прогресивна България", запита Борисов.

Той припомни официалната позиция на Министерството на външните работи след получената нота от Иран, че страната ни не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ.

В позицията се казва още, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток".

Христо Гаджев от ГЕРБ допълни, че управляващите искат от НС да се гласува "включване във военна операция за действия в Близкия Изток".

"Това е същото като с Украйна - премиерът в Париж говори едно, външната министърка говори друго. Сега военният министър иска от нас да подкрепим военна операция в Близкия Изток, а тя ни пише, че не подкрепяме нищо", обясни Борисов.

"Йотова да свика КСНС, искаме да бъдем информирани, ние си носихме отговорността - за всичко хубаво и лошо беше виновен ГЕРБ, те лъжат, че ние сме виновни. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност", каза Борисов.

Той припомни, че когато министър на отбраната е бил Атанас Запрянов, в кабинетите "Желязков" и служебния "Гюров", от ГЕРБ са носели цялата отговорност.

Лидерът на ГЕРБ прочете думи на Радев от март тази година, когато е казал, че ударите срещу Иран създават реален риск за България.

Във вторник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран". Предупреждението идва, след като българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушната база в Безмер.

Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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