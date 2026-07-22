САЩ: Войната с Иран струва 37,5 млрд. долара досега

В ойната с Иран досега е струвала на САЩ 37,5 милиарда долара, заяви снощи американският министър на отбраната Пийт Хегсет на изслушване в Конгреса, предаде Ройтерс.

Хегсет се изправи пред Конгреса на САЩ за първи път след подновяването на интензивните бомбардировки срещу Иран, като целта е да бъде осигурено спешно финансиране на американската армия.

Само шест месеца преди междинните избори, на които републиканците на президента Доналд Тръмп може да срещнат сериозно предизвикателство, за да запазят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената, демократите се радват на голяма подкрепа в социологическите проучвания, докато се опитват да обвържат непопулярната война с проблемите, свързани с високите разходи за живот.

The United States' war in Iran has cost $37.5 billion so far, Defense Secretary Pete Hegseth said, an increase of nearly $8 billion since the last public estimate https://t.co/pUX3itXxC9 pic.twitter.com/NUlBbTFmk0 — Reuters (@Reuters) July 21, 2026

На изслушване във Вашингтон Хегсет заяви пред законодателите, че сумата от 37,5 милиарда долара включва определени аспекти на войната, както и очакваните разходи до 30 септември.

Не беше ясно как Пентагонът е изчислил тази сума. Източник заяви пред Ройтерс през март, че администрацията на Тръмп е изчислила, че първите шест дни на войната са стрували най-малко 11,3 милиарда долара.

Миналия месец Тръмп поиска от Конгреса близо 90 милиарда долара допълнително финансиране, като по-голямата част от средствата са предназначени за конфликта с Иран, поставяйки началото на нов сблъсък със законодателите, които са недоволни от войната.

Конгресмени и сенатори и от двете партии се оплакват още от началото на американските и израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, че Тръмп и неговият екип не ги държат в течение относно конфликта и плановете му.

„Президентът заплашва с ескалация на военните действия и нови военни престъпления и намеква, че това може да се превърне в поредната безкрайна война“, заяви по време на изслушването сенатор Пати Мъри, водещият демократ в Комисията по бюджетните кредити. Тръмп неведнъж е отправял тежки заплахи към Иран, включително заплахи за удари по гражданска инфраструктура, което според критиците би представлявало военно престъпление.

Републиканците на Тръмп разполагат с толкова крехко мнозинство в Камарата на представителите и Сената, че законопроектите за бюджетни кредити обикновено се нуждаят и от подкрепата на демократите, за да бъдат приети.

Iran war has cost US $37.5bn so far, Hegseth says https://t.co/XsVxLNiEPH — BBC News (World) (@BBCWorld) July 21, 2026

„Причината хората да са толкова недоволни от вас и тази администрация е, че думите, които сте използвали в миналото, просто не се връзват“, заяви сенаторът демократ Киърстън Джилибренд. „Или всичко е приключило, или не е приключило. Или става дума за две седмици, или не са две седмици. Или има ракети, или няма ракети“, посочи тя.

Хегсет заяви още пред законодателите, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи ограничаване на военните спсобности, най-вече свързани с обучението на военнослужещите.

Войната оказва сериозен натиск върху бюджета на Пентагона, който е близо 1 трилион долара, и поставя под риск финансирането на разходите, свързани с военнослужещите.

Председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн призна по време на изслушването, че съществува подобен риск. Той заяви, че макар да бъде намерен начин да се изплащат възнагражденията на военнослужещите, Пентагонът може да срещне затруднения с разходите за поддръжка, както и с инвестициите в бъдещи военни способности.

Хегсет призова законодателите не само да одобрят искането за допълнително финансиране, но и бюджетното искане за 2027 г. в размер на 1,5 трилиона долара.

„Според мен най-голямата заплаха за нашата страна е да не бъде осигурено финансиране за това министерство в размер на 1,5 трилиона долара“, заяви Хегсет.

Крехкото примирие между САЩ и Иран се разпадна по-рано този месец и оттогава двете страни извършват ежедневни удари една срещу друга.

Броят на американските военнослужещи, загинали във войната срещу Иран, през уикенда нарасна до 18 а около 430, американски военнослужещи са били ранени. В понеделник Пентагонът съобщи, че от 7 юли насам са били ранени 100 военнослужещи, но 96% от тях вече са се върнали на служба.

През последната седмица Тръмп заплаши да разшири списъка с цели в Иран, като включи енергийни съоръжения и мостове, да изпрати сухопътни сили за превземането на петролния терминал на остров Харг и да бомбардира дълбоко подземен обект, свързан с ядрената програма, известен като Планината Пикекс.

Тръмп заяви вчера, че САЩ ще унищожат съоръжението в планината „съвсем скоро“.