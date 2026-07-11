Какво е състоянието на двамата пострадали при тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Новата задължителна ваксина срещу варицела: Какво трябва да знаят родителите

Труден старт на сезона по Южното Черноморие: Хотелиери отчитат до 30% спад на туристите

Д вамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са в стабилно състояние, съобщиха от лечебните заведения, в които са настанени. Междувременно продължава разследването на причините за инцидента, а пътните власти дадоха разяснения за състоянието на предпазните мантинели в участъка.

Тир мина през мантинела и удари две коли в насрещното на АМ "Тракия"

По-тежко пострадалият е транспортиран с въздушна линейка до Университетската многопрофилна болница в Бургас, където остава за лечение. Другият ранен е настанен в частно лечебно заведение. Той все още е в реанимация, но състоянието му е стабилно.

Темата за безопасността на мантинелите в отсечката предизвика широк обществен интерес след катастрофата.

„Този вид мантинела е поставена съгласно проекта, който беше изпълнен през 2014 г. Участъкът от Ямбол до Карнобат беше въведен в експлоатация през същия период. Оттогава по него не са регистрирани подобни инциденти. При въвеждането му в експлоатация той отговаряше на всички действащи тогава стандарти и изисквания“, заяви пред NOVA директорът на Областното пътно управление – Бургас инж. Митко Порязов.

По думите му в участъка е монтирана двувълнова предпазна мантинела – система, която е отговаряла на нормативните изисквания към момента на изграждането ѝ.

„Тя е проектирана да задържа автомобили с тегло над 1600 килограма“, уточни Порязов.

Той подчерта, че по републиканската пътна мрежа регулярно се извършват инспекции за безопасност. По думите му ден след катастрофата, в присъствието на регионалния министър Иван Шишков, е извършен оглед на мястото на инцидента.

„Съгласно новата наредба всички участъци с мантинели, които не отговарят на актуалните изисквания, поетапно ще бъдат подменяни“, посочи директорът на Областното пътно управление.

Той допълни, че процесът вече е започнал. Като пример посочи отсечката между Карнобат и Бургас, където вече са монтирани тривълнови предпазни системи, които отговарят на най-новите стандарти за пътна безопасност.

Порязов поясни още, че фирмата, изградила пътния участък през 2014 г., не е същата, която впоследствие поддържа съоръженията. Изпълнителите се избират чрез обществени поръчки, а всички производители и доставчици на ограничителни системи са длъжни да работят със сертифицирани продукти.

Още в деня на катастрофата на място пристигна и регионалният министър Иван Шишков, който обеща по-строги мерки за повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа и ускоряване на подмяната на остарелите предпазни съоръжения.

Разследването на тежкия пътен инцидент продължава. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около катастрофата, като се очакват и резултатите от кръвните проби за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил.