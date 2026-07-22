България

Спират движението по АМ „Тракия“ край Карнобат заради повторен оглед след тежката катастрофа

Трафикът ще бъде ограничен в двете посоки за един час, а автомобилите ще се пренасочват по обходни маршрути

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 08:25
Спират движението по АМ „Тракия“ край Карнобат заради повторен оглед след тежката катастрофа
Източник: БГНЕС

Д вижението по автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат ще бъде временно спряно днес (22 юли) между 13:30 и 14:30 часа в двете посоки заради извършването на повторен оглед на мястото на тежката катастрофа, съобщиха от властите.

Повторният оглед се извършва по искане на Областната дирекция на МВР – Бургас във връзка с досъдебното производство за тежкия пътен инцидент, при който тир премина през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и се удари в два автомобила, предаде БНР. При катастрофата загина един човек.

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

  • Обходни маршрути

По време на ограничението всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по обходни маршрути.

В посока София трафикът ще преминава по стария път през Айтос, Карнобат и пътен възел „Петолъчката“.

В посока Бургас автомобилите ще бъдат отклонявани през пътен възел „Зимница“, Лозенец, Венец и Карнобат.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ и полицията призовават шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на реда, регулиращи движението в района.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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