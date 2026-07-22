Разкриха 74-годишна загадка: Намериха останките от самолет на „Пан Ам“ край Пуерто Рико

С едемдесет и четири години след като самолет на „Пан Ам“ се разби във водите край Пуерто Рико, отнемайки живота на 52 души и подтиквайки мащабни реформи, включително въвеждането на инструктажа за безопасност преди полет, екип от авиационни изследователи откри останките на дъното на океана.

Фондация „Air/Sea Heritage“, в партньорство с други организации, включително предаването „Неизвестна експедиция“ (Expedition Unknown) на „Дискавъри Чанъл“, откри миналия месец останките на самолета „Clipper Endeavor“ на дъното на Атлантическия океан край северното крайбрежие на Пуерто Рико, съобщиха от „Дискавъри“ във вторник.

Откритието, направено с помощта на автономен подводен дрон, слага край на десетилетия неизвестност относно точното място, където самолетът „Дъглас DC-4“ е паднал, след като се разбива в океана малко след излитането си от Пуерто Рико на 11 април 1952 г. На борда му е имало 64 пътници и петима членове на екипажа, пише Си Ен Ен (CNN).

Въпреки че всички пътници оцеляват при първоначалния удар, едва 17 души са спасени, а останалите потъват заедно с бързо потапящия се самолет – резултат, който разследващите отдават частично на липсата на инструктаж за безопасност и който по-късно подтиква сериозни промени в авиационната индустрия.

„Всички сме изумени и развълнувани от това откритие, но същевременно и смирени пред спомена за случилото се на това място толкова отдавна“, казва в съобщението Ръс Матюс, президент и съосновател на фондация „Air/Sea Heritage“.

Екипът, в който участва и компанията „Deep Sea Vision“, е използвал хидролокатор (сонар) с висока резолюция, за да локализира останките на океанското дъно на около 600 метра под повърхността на 2 юни.

Случайно изследователски кораб с една от най-модерните сонарни системи в света е преминавал точно през стеснената зона на търсене и се е съгласил да спре за 48 часа, за да помогне. „Сонарът се спусна за около 30 часа, сканира морското дъно в целевата ни зона, върна се на повърхността и останките бяха там“, казва Джош Гейтс, водещ на „Неизвестна експедиция“ по „Дискавъри Чанъл“.

Корпусът е бил разчупен на две части. Последвалото фотографско заснемане потвърждава със сигурност самоличността на самолета, като на изображенията ясно се виждат емблематичното крилато лого на „Пан Американ“ и името на машината, които все още се разчитат.

„Дискавъри Чанъл“ възнамерява да отрази откритието в епизод на „Неизвестна експедиция“ по-късно тази година. Няма планове останките да бъдат изваждани или обезпокоявани по какъвто и да е начин, заяви говорител на предаването, отбелязвайки, че мястото е подводна гробница за загиналите в катастрофата.

Фондация „Air/Sea Heritage“ в момента работи с правителството на Пуерто Рико за разширяване на защитата на мястото на корабокрушението и настоява за изграждането на мемориал в чест на загиналите. Свързали са се и със семействата, пряко засегнати от трагедията, както и с единствените двама известни живи оцелели.

Катастрофата доведе до промени в авиацията

Самолетът, изпълняващ полет за Ню Йорк, губи и двата си десни двигателя малко след излитането, според Историческата фондация „Пан Ам“, което принуждава пилота да извърши тежко кацане във водата минути по-късно.

На борда е имало спасителни салове и индивидуални спасителни жилетки за всички, но настъпва хаос, отчасти защото не е бил проведен инструктаж за безопасност, имало е езикова бариера и не е съществувала координирана процедура за евакуация. Самолетът потъва за по-малко от три минути.

Въпреки че Бреговата охрана и Военновъздушните сили на САЩ реагират незабавно и спасяват 12 пътници и петима членове на екипажа, останалите 52 души на борда загиват.

Двамата известни оцелели, които са живи и днес, са жена (сега на 102 години), която по онова време е била медицинска сестра и е изиграла ключова роля за отварянето на вратата на самолета, и бебе, намерено да плава на повърхността на водата и реанимирано от спасителите. И двамата са били изключително развълнувани, когато са научили, че останките най-накрая са намерени.

В доклад за катастрофата от 1952 г. Бордът за гражданска аеронавтика (предшественик на днешната Федерална авиационна администрация на САЩ) предлага изменения в правилата за гражданска авиация, „за да се гарантира по-висока степен на безопасност за пътниците при полети над водни маршрути“.

Сред внедрените предложения са задължителните инструктажи за пътниците преди полет относно това къде се намират и как се използват спасителните жилетки, саловете и аварийните изходи.

„Утвърждаването на авторитета на кабинен екипаж преди полета прави както задачата, така и съобщението им много по-ефективни тогава, когато това е най-важно. Свидетелските разкази за трагедията показват, че пътниците са отказвали да разберат сериозността на ситуацията, въпреки думите на екипажа“, казва Дъг Милър от Историческата фондация „Пан Ам“.

„Всеки път, когато днес се качвате на самолет, вие сте в по-голяма безопасност именно заради случилото се с „Clipper Endeavor“ и неговите пътници преди три четвърти век“, допълва Гейтс.