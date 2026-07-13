Искат постоянен арест за шофьора на камиона от тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

О кръжният съд в Бургас ще разгледа във вторник (14 юли) искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат.

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Мъжът е привлечен като обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен мъж и е нанесъл телесни повреди на още двама души при пътнотранспортното произшествие.

Инцидентът стана, след като управляваният от него тежкотоварен камион преминал през разделителната мантинела, навлязъл в насрещното платно и се блъснал последователно в два леки автомобила. При удара един от водачите загина на място, а двама души бяха ранени и транспортирани за лечение.

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира от катастрофата на „Тракия“

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под ръководството и надзора на прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около катастрофата, включително причините, довели до навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното движение.

С постановление на прокуратурата обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. На съдебното заседание утре магистратите ще преценят дали да уважат искането на държавното обвинение и да му наложат постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ до приключване на разследването.