Тръмп с изненадващ ход: Връща директните полети между САЩ и Ливан след 40-годишна забрана

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще разпореди на администрацията си да предприеме стъпки за възобновяване на директните полети между Съединените щати и Ливан. Новината дойде след срещата му с ливанския президент Жозеф Аун, предаде "Ройтерс".

Ако решението бъде реализирано, това ще бъде първото възстановяване на директните въздушни връзки между двете страни от близо 40 години.

Полетите бяха спрени след отвличане през 1985 г.

Директните полети между САЩ и Ливан бяха прекратени през 1985 г. след отвличането на полет 847 на американската авиокомпания Trans World Airlines (TWA), изпълнявал маршрут от Атина до Рим.

Самолетът беше принуден да извърши няколко полета между Бейрут и Алжир, преди окончателно да остане на летището в ливанската столица. В продължение на 17 дни похитителите държаха пътниците и екипажа за заложници.

По време на кризата беше убит американски гражданин – водолаз от Военноморските сили на САЩ. Случаят остава едно от най-тежките отвличания на самолет в съвременната история и е причината за продължилата десетилетия забрана за директни полети.

Предстоят проверки за сигурност

Преди въздушната връзка да бъде възстановена, американските авиационни власти трябва да извършат подробна оценка на мерките за сигурност на международното летище в Бейрут.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) заяви, че е готова да работи с авиокомпаниите и останалите държавни институции за изпълнение на президентската директива и за осигуряване на безопасно възобновяване на полетите.

Засега не е ясно дали американските превозвачи ще проявят интерес към възстановяване на редовните линии до Ливан.

Предупреждението за пътуване остава в сила

Въпреки намеренията на Белия дом, Държавният департамент на САЩ продължава да препоръчва на американските граждани да не пътуват до Ливан заради нестабилната обстановка и напрежението в Близкия изток.

През февруари Вашингтон разпореди част от дипломатическия персонал, който не изпълнява спешни задачи, както и членовете на техните семейства, да напуснат страната по съображения за сигурност.

Същевременно големите американски авиокомпании – American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines – продължават да ограничават или преустановяват полетите си до Тел Авив заради рисковете, свързани със ситуацията в региона.

Това не е първият случай, в който администрацията на Доналд Тръмп отменя дългогодишни ограничения за въздушни превози.

По-рано тази година президентът разпореди възстановяването на пътническите полети между САЩ и Венецуела. Те бяха подновени в края на април след седемгодишно прекъсване с първи полет на American Airlines по линията Маями – Каракас.