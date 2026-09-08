България

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

Експерти предупреждават: Оттегленият сигнал не означава, че опасността е изчезнала

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 10:05
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Т рагедията в Исперих отново постави въпроса за ефективността на институциите при сигналите за домашно насилие. В града бяха извършени двойно убийство и последвало самоубийство, при което загинаха две момичета - на 10 и 17 години.

По случая беше задържан 43-годишен мъж, срещу когото е имало и предишни сигнали за домашно насилие. Те впоследствие са били оттегляни.

Двойно убийство и последвало самоубийство в Исперих

Темата коментираха клиничният психолог и психотерапевт от фондация „Асоциация Анимус“ Катя Кръстанова и адвокат Йорданка Бекирска в ефира на NOVA.

  • Оттегленият сигнал не означава, че рискът е изчезнал

Според адвокат Йорданка Бекирска в България съществува работещ модел за защита от домашно насилие. Проблемът обаче е в ефективното му прилагане от институциите.

По думите ѝ сериозен проблем в случая от Исперих е възникнал още в началото, когато жертвата е започнала да оттегля подадените сигнали.

Бекирска подчерта, че оттеглянето на сигнал не означава, че рискът за жертвата е изчезнал. Именно тогава компетентните институции трябва да направят оценка на ситуацията и на потенциалната опасност.

Фактът, че една жена многократно е подавала и след това е оттегляла сигнали за домашно насилие, представлява „много сериозна червена лампа“ за органите на реда, посочи адвокатът.

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  • Оценката на риска е можела да започне по-рано

Според Катя Кръстанова оценката на риска е можела да започне много по-рано.

Тя подчерта, че при подобни случаи трябва да бъдат включени и професионалистите, които имат пряк досег със семейството - представители на образователната система, училището и личният лекар.

„Няма как да не е имало симптоми предвид такова жестоко насилие“, коментира психологът.

По думите ѝ оценката на риска може да започне още при наличието на няколко тревожни симптома при детето. Ключовият въпрос е тези признаци да бъдат разпознати навреме.

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  • Децата също са жертви

Кръстанова обърна внимание и на друг сериозен проблем при случаите на домашно насилие - разбирането, че майката може да бъде жертва, без това да се отразява пряко на децата.

„Съществува илюзия в социалните служби, че майката може да е жертва на насилие, а децата да не са. Това е невъзможно - те също са жертви, защото виждат и живеят в такава среда“, подчерта тя.

Според специалистите именно ранното разпознаване на тревожните сигнали, оценката на риска и координацията между институциите могат да бъдат решаващи при предотвратяването на тежки случаи на домашно насилие.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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