България

Съдът отказа на 17-годишния обвиняем за убийството на Георги Кузев да обжалва ареста си

Молбата е отхвърлена, след като защитата е пропуснала 3-дневния срок за подаване на жалба

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 4 часа / 8 септември 2026, 09:05
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П ловдивският съд не позволи на последния задържан младеж за убийството на 37-годишния Георги Кузев да обжалва ареста си. Молбата беше подадена, защото защитата на 17-годишното момче изпуснала срока за внасяне на жалба пред магистратите.

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Съдия Веселина Семкова отхвърли молбата като неоснователна. В нея било посочено, че адвокатът на момчето Кольо Андреев бил в отпуск от 1 август до 10 септември и по тази причина изпуснал 3-дневния срок за обжалване на съдебното решение.

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Стана ясно обаче, че въпреки това защитникът присъствал на разпити на клиента си и обявената почивка не му попречила. Освен това при повдигането на обвинението на тийнейджъра, заради отсъствието на Андреев, му бил назначен и служебен адвокат, който присъства на заседанието за определяне на мярката за неотклонение и също могъл да подаде жалба.

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Съдия Семкова посочи, че такова право имал и самият обвиняем, тъй като пребиваването в ареста не ограничава правото му на защита. Съдията отхвърли като ирелевантни и твърденията на адвокат Андреев, че колегата му не е защитавала тийнейджъра прецизно. 

Нейното решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, предаде "24 часа".

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37-годишният Георги Кузев беше убит в началото на август в района на Младежкия хълм в Пловдив. На предишното заседание на съда защитата на друг от младежите обжалва мярката за неотклонение, но искането не беше уважено от съдиите.

Редактор: Василена Василева
Източник: "24 Часа"    
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