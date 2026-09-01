Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за президентските избори

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Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) започна подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г. Регистрацията на партии и коалиции започва на 2 септември, а в около 9400 секции в страната с над 300 избиратели ще може да се гласува машинно.

Комисията подготвя и мащабна информационна кампания, чрез която гражданите ще могат предварително да се запознаят с начина на гласуване. Сред новостите е и обновено приложение, чрез което избирателите ще могат да направят симулация на машинния вот директно от мобилния си телефон.

Това стана ясно по време на първия редовен брифинг на ЦИК, посветен на организацията и провеждането на президентските избори.

ЦИК: Целта е прозрачен и честен вот

Председателят на ЦИК Георги Хорозов заяви, че основната задача на комисията е да гарантира ясен, прозрачен и честен избор при стриктно спазване на Изборния кодекс.

„Целият процес на изборите за президент и вицепрезидент почива на ясните принципи, установени в Изборния кодекс – честност, прозрачност, законосъобразност и откритост“, заяви Хорозов, цитиран от NOVA.

По думите му организацията трябва да даде възможност на всеки избирател безпрепятствено да упражни правото си на глас, като едновременно с това не остават съмнения около крайния резултат.

„Да не остава съмнение, да няма никакви проблеми с упражняването на това право, но освен това да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Това е нашата цел“, подчерта председателят на ЦИК.

Комисията вече е започнала действията по организацията на вота, като част от решенията са приети преди изтичането на съответните крайни срокове, за да бъде подпомогнат изборният процес.

Хорозов посочи още, че ЦИК разчита на медиите за своевременното и точно информиране на гражданите. Предвижда се информационната кампания за изборите да бъде максимално широка и да използва съвременни начини за достигане до избирателите.

Брифинги на ЦИК ще се провеждат всяка седмица. Говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова съобщи, че всеки вторник до изборния ден, от 14:00 часа, обществеността ще получава информация за напредъка в подготовката за вота.

Регистрацията на партиите започва на 2 септември

От 2 септември ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Документи ще се приемат всеки ден от 9:30 до 17:00 часа до 9 септември.

Инициативните комитети ще могат да подават документи за регистрация от 7 до 14 септември. След това предстои регистрацията на кандидатите, която трябва да приключи до 22 септември.

Жребият за определяне на поредните номера на кандидатите в бюлетината ще бъде изтеглен на 23 септември във фоайето на сградата на Народното събрание.

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври.

Около 9400 секции с машинно гласуване

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. По данни на ЦИК в около 9400 избирателни секции в страната с над 300 избиратели ще бъдат използвани машини.

Обществената поръчка, свързана с машините, вече е в ход. Оферти ще се приемат до 8 септември, а на 9 септември ще бъдат отворени. След това специализирана комисия, в която ще участват представители на ЦИК и експерти, ще разгледа предложенията и ще бъде взето решение по процедурата.

Предвижда се техническа подготовка на до 12 800 машини – всички устройства, с които държавата разполага. ЦИК обмисля в секциите с по-голям поток от избиратели да бъдат поставяни по две машини. Конкретните условия за това предстои да бъдат определени с решение на комисията.

Целта е да се избегнат струпвания и образуването на опашки в изборния ден.

Около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница, а други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. На тях ще бъде инсталирана демоверсия на софтуера.

Машини ще бъдат показвани в метрото, университети и училища

Въпреки че машинният вот вече е познат на българските избиратели, ЦИК подготвя мащабна разяснителна кампания.

Предвиждат се демонстрации и срещи на различни места в страната, включително на ключови места с голям човекопоток, в метрото, университети и училища.

Идеята е хора от различни възрастови групи да могат предварително да работят с машините и сами да изпробват начина на гласуване преди изборния ден.

Ще можем да симулираме машинния вот от телефона

Сред новостите за тези избори ще бъде и подобрена версия на приложението „е-протокол“, по което ЦИК работи от около два месеца.

При предишни избори приложението е било насочено основно към членовете на секционните избирателни комисии и им е давало възможност да упражняват правилното попълване на изборните протоколи.

Сега функционалностите му ще бъдат значително разширени. Очакванията на ЦИК са обновеното приложение да бъде достъпно около края на септември.

Една от новите възможности ще бъде симулация на машинното гласуване. Така всеки избирател ще може от дома си и през мобилния си телефон да премине през отделните стъпки и да види предварително как протича машинният вот.

Ще бъде създадена и специална секция за избирателите, в която ще бъдат публикувани ключовите срокове и информация за гласуването по постоянен и настоящ адрес, както и за подаването на заявления за гласуване извън страната.

Заявленията за вот зад граница ще могат да бъдат подавани до 29 септември.

Ще бъде разширена и частта на приложението, предназначена за избирателните комисии. Освен възможността за работа с изборния протокол там ще бъдат публикувани методически указания, видеоматериали и друга информация, необходима на членовете на комисиите.

31 районни избирателни комисии

До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 Районни избирателни комисии.

Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително за ремонта на машините с изтекла гаранция.

Вотът ще бъде машинен в секциите с 300 и повече избиратели.

От ЦИК подчертаха, че целта на всички предприети действия е гражданите да получат достатъчно информация предварително, а изборният процес да бъде организиран така, че вотът да премине прозрачно, законосъобразно и без съмнения около резултатите.

Предстоящите избори за президент и вицепрезидент ще се проведат на 25 октомври 2026 г.