До 9 септември партиите и коалициите трябва да се регистрират за президентския вот

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

Бургас в еуфория за „Евровизия“: Списъци с чакащи в хотелите и реакция за цените от 20 000 евро

Метрото стига до "Левски Г": Три нови станции променят транспорта в София

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

В очакване на президентските избори Централната избирателна комисия (ЦИК) определи основните срокове за провеждането на вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Според приетата от комисията хронограма 6 септември е крайният срок за публикуване на списъка с избирателните секции в страната, както и на броя на избирателите във всяка от тях.

Партиите и коалициите, които ще участват в изборите за държавен глава, ще могат да се регистрират в ЦИК до 9 септември.

До 22 септември пък трябва да бъдат внесени всички предложения за кандидати за президент и вицепрезидент.

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден чрез жребий ще бъдат определени поредните номера на кандидатите и партиите в бюлетината.

Официално предизборната кампания ще започне в 00:00 часа на 25 септември. Тя ще приключи 24 часа преди началото на изборния ден – в полунощ на 24 октомври.

Българските граждани ще гласуват за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, ще се проведе втори тур.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите до три дни след изборния ден.

По този начин с определянето на хронограмата започва официалното отброяване до президентския вот, който ще определи следващия държавен глава на България.