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ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври 2026 г. Решението е взето от Изпълнителната комисия на партията.

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От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението в голяма степен се припокриват с позицията, изразена през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов.

По-рано днес от ГЕРБ бяха обявили пресконференция за медиите, но впоследствие тя беше отменена.

Георги Кандев: Правилно решение е да не издигат кандидат

Решението на ГЕРБ беше коментирано и от Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент на Андрей Гюров. Двамата са издигнати от инициативен комитет, който ще бъде учреден на 10 септември.

„Издигане на техен кандидат би разцепило десния вот, затова мисля, че е правилно решение да не номинират кандидат-президент на ГЕРБ“, заяви Кандев пред БНР.

По думите му решението на Изпълнителната комисия вероятно е резултат от „задълбочен и правилен анализ“, направен в партийните структури.

Кандев заяви, че екипът на Андрей Гюров ще търси подкрепа от всички граждани, които искат „единна, достойна и модерна България“, включително и сред избиратели на ГЕРБ.

„Ще водим разговори с всички хора, които искат да подкрепят нашия проект за единна, достойна и модерна България. В това число и с избиратели на партия ГЕРБ“, каза той.

Кандидатът за вицепрезидент подчерта, че двамата се явяват чрез инициативен комитет и разчитат на широка гражданска подкрепа.

„В партиите също членуват хора, те са граждани и имат собствено мнение. Затова ние залагаме на всички свободни хора, които искат промяна и баланс“, допълни Кандев.

Кои са кандидатите до момента

Вече са ясни няколко кандидат-президентски двойки за предстоящия вот.

Илияна Йотова се кандидатира за президент с Кирил Вълчев за вицепрезидент. Андрей Гюров влиза в битката за „Дондуков“ 2 заедно с Георги Кандев.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев е кандидат за президент, а за вицепрезидент е номиниран Красимир Манов.

БЗНС издигна Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент. Инициативният комитет „Народна сила“ номинира доц. Георги Димов и ген. Димитър Шивиков.

Кандидатури за президент обявиха още лидерът на „Българска социалдемокрация - Евролевица“ Александър Томов и бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов. Към момента те не са обявили кандидатите си за вицепрезидент.

Сред заявилите участие са и Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Дражев за вицепрезидент. Техният инициативен комитет вече е регистриран от ЦИК.

Борисов: Без обединение вдясно партийните кандидатури нямат шанс на президентските избори

Какво каза Борисов

Още на 6 септември Бойко Борисов заяви във Велико Търново, че в ГЕРБ продължава дискусията дали партията да издигне собствен кандидат за президент.

По думите му решението е трябвало да бъде взето до 8 септември, като в партията вече са обсъждани и конкретни имена.

Сред разглежданите варианти е била и възможността ГЕРБ да подкрепи друга кандидатура. Борисов обаче подчерта: „Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“.

Лидерът на ГЕРБ обясни позицията си и със спецификата на президентските избори. Според него президентският вот се различава от парламентарния и местния, тъй като държавният глава трябва да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

Борисов посочи, че сред вече заявените кандидати не вижда човек, който напълно да отговаря на този профил. Той обърна внимание и на факта, че други основни парламентарни сили също не са издигнали партийни кандидати.

През последния месец Борисов на няколко пъти призова политическите сили вдясно да потърсят възможност за обща кандидатура за президент. Според него без подобно обединение отделните партийни кандидати трудно биха могли да се противопоставят на Илияна Йотова.

В края на август той определи кандидатурата на Йотова като „изключително силна“.

„Тя надигра всички политици, когато отиде и обяви самостоятелно кандидатурата си с инициативен комитет“, заяви тогава Борисов.

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Промени в ръководството на ГЕРБ

Решението за президентските избори идва на фона и на започналото вътрешно обновяване на ГЕРБ.

На 30 август Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков бяха избрани за нови членове на Изпълнителната комисия на партията. Те заеха местата на Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.

Промените бяха одобрени от 700 делегати по време на Националното събрание на ГЕРБ в София.

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Още на 24 август Борисов заяви, че преди президентския вот основната задача пред партията е вътрешното обновяване.

„ГЕРБ в момента трябва да се преструктурира, да благодари на тези, с които сме били, и да вкара нова, свежа кръв“, каза тогава той.

По думите му кандидатурата за президент е трябвало да бъде обявена в подходящия момент, след приключването на Младежката академия на ГЕРБ.

Сроковете за регистрация

Партиите и коалициите могат да подават документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори до 17:00 ч. на 9 септември.

Крайният срок за регистрация на инициативните комитети е 17:00 ч. на 14 септември, а регистрацията на самите кандидатски двойки приключва на 22 септември.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.