България

Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон

Около 100 декара клек, хвойна и суха растителност горят на близо 1800 метра надморска височина в Национален парк „Централен Балкан“

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 09:33
Военен хеликоптер отново се включи в гасенето на пожара над Антон
Източник: Община Антон

В оенен хеликоптер от 24-та авиационна база - Крумово отново се включи в гасенето на големия горски пожар в Национален парк „Централен Балкан“ над село Антон.

Гасенето на пожара над село Антон продължава

Машината AS 532 AL Cougar е излетяла в 7:30 часа и подпомага от въздуха екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът избухна на 1 септември в местността „Сикириша“, а няколко дни по-късно отново се разгоря заради силния вятър. По последни данни огънят е обхванал около 100 декара клек, хвойна и суха растителност на близо 1800 метра надморска височина.

Горски пожар пламна в Стара планина над село Антон

  • Огънят се движи към иглолистна гора

Въпреки че към момента няма непосредствена опасност за село Антон, вятърът насочва пламъците надолу по склона към иглолистната гора, която се простира до Подбалканския път. Това допълнително усложнява овладяването на пожара, предава NOVA.

Теренът в района е труднодостъпен, но огнеборците са успели да достигнат до високата част на огнището по стар черен път към хижа „Планински извори“.

Оттам е изградена 600-метрова водопроводна линия, която позволява подаването на вода директно към фронта на пожара.

Допълнителна естествена преграда са двете дерета от двете страни на огнището. Очаква се те да ограничат разпространението на пламъците.

  • Пожарникари и доброволци са на терен

В гасенето участват пожарникари от Пирдоп, Елин Пелин и Копривщица, служители на Национален парк „Централен Балкан“ и доброволци.

На терен работят и екипи от община Антон, които координират действията съвместно с останалите служби.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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