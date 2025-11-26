България

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения

Обновена преди 14 минути / 26 ноември 2025, 22:49
Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния
Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Т рима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите, посочват СДВР. Двама служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада​

От директора на СДВР Любомир Николов е изпратено писмо до кмета на София Васил Терзиев с искане за заповед за прекратяване на събитието. Не знам дали заповедта на кмета е пристигнала, но тъй като обстановката се успокои може и да не е издадена, каза на брифинг пред медиите при протеста главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при СДВР.

Той допълни, че са установени протестиращи, които са извършили противообществени прояви и те ще бъдат задържани. Един от тях се е качил върху полицейски автомобил и е увредил камера от системата за видеонаблюдение за действията на полицията. За да бъдат изгонени протестиращите след края на протеста, трябва да има заповед от кмета за прекратяване на мероприятието. След нея ще бъде обсъдено с ръководството на СДВР и по техни указания ще се предприемат съответните мерки, каза още Георгиев.

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Той обясни, че протестът е съгласуван да бъде от 18:00 до 22:00 часа. Събитието се е провело по начина, по който е било съгласувано – при площад „Независимост” и прилежащите територии на булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“, извън зоните за сигурност  на институциите.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

По-рано тази вечер протестът срещу приемането на бюджета ескалира. Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

Вижте повече в нашата галерия:

[gallery]16956[/gallery]

Източник:  БТА, Асен Бояджиев    
Протести Пострадали полицаи СДВР Народно събрание Насилие на протеста Обществен ред Жандармерия Сблъсъци Хвърлени предмети Протести срещу бюджета
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Гвардейците, простреляни близо до Белия дом, са починали

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 16 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 15 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 16 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 16 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 57 минути

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 1 час

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Съдия свали обвиненията срещу Тръмп за намеса в изборите в Джорджия

Свят Преди 2 часа

Адвокатът на Тръмп Стив Садоу, похвали отхвърлянето на обвиненията, заявявайки, че делото никога не е трябвало да бъде завеждано

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Полша реагира на решението на ЕС за еднополовите бракове

Свят Преди 3 часа

Туск каза, че "никой няма да ни налага нищо по този въпрос"

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Кремъл: Информационни течове саботират мирните преговори

Свят Преди 3 часа

Песков допълни, че постигането на мирно уреждане на конфликта в Украйна в момента е от първостепенно значение

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Самолет излезе от писта, парализира летището във Вилнюс

Свят Преди 4 часа

Не се съобщава за ранени

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 4 часа

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 4 часа

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Европрокуратурата разби голяма схема за ДДС измами за над 78 млн. евро

Свят Преди 5 часа

Арестите и претърсванията бяха извършени съвместно от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция

<p>Кац предупреди, че няма да има &quot;спокойствие&quot; в Ливан</p>

Кац предупреди, че няма да има "спокойствие" в Ливан без сигурност за Израел

Свят Преди 5 часа

До изявлението се стига, след като през последните седмици Израел засили военните си операции в Ливан

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 5 часа

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 6 часа

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 6 часа

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 6 часа

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 6 часа

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

България Преди 6 часа

Кървавият инцидент се разиграва на 22 ноември, а пострадалият почина на 25 ноември

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Годеникът на Меган Фокс - Машин Гън Кели, направи пикантно признание за сексуалния си живот

Edna.bg

Топ 5 празнични идеи: Как да подарите света на един клик разстояние

Edna.bg

Уау! Истинска магия в Шампионската лига, такъв гол рядко се вижда (видео)

Gong.bg

Мбапе изригна отново, влезе в историята (видео)

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазването бяха нападнати при опит да напуснат парламента

Nova.bg