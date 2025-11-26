Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Т рима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите, посочват СДВР. Двама служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция.

От директора на СДВР Любомир Николов е изпратено писмо до кмета на София Васил Терзиев с искане за заповед за прекратяване на събитието. Не знам дали заповедта на кмета е пристигнала, но тъй като обстановката се успокои може и да не е издадена, каза на брифинг пред медиите при протеста главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия“ при СДВР.

Той допълни, че са установени протестиращи, които са извършили противообществени прояви и те ще бъдат задържани. Един от тях се е качил върху полицейски автомобил и е увредил камера от системата за видеонаблюдение за действията на полицията. За да бъдат изгонени протестиращите след края на протеста, трябва да има заповед от кмета за прекратяване на мероприятието. След нея ще бъде обсъдено с ръководството на СДВР и по техни указания ще се предприемат съответните мерки, каза още Георгиев.

Той обясни, че протестът е съгласуван да бъде от 18:00 до 22:00 часа. Събитието се е провело по начина, по който е било съгласувано – при площад „Независимост” и прилежащите територии на булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“, извън зоните за сигурност на институциите.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

По-рано тази вечер протестът срещу приемането на бюджета ескалира. Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

