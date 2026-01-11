Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

Жълт и оранжев код за опасно време: Поледици, сняг и дъжд в събота

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

В нимание, снеговалеж и поледица! Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт и оранжев код за опасно време за неделя, 11 януари. Очакват се дъжд, сняг и условия за поледици в голяма част от страната.

В неделя синоптичната обстановка в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход.

Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони.

В София температурата ще е около минус 4°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с оранжев код е обявено за областите:

Добрич → оранжев код, снеговалеж

Силистра → оранжев код, снеговалеж

Разград → оранжев код, снеговалеж

Шумен → оранжев код, снеговалеж

Търговище → оранжев код, снеговалеж

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите:

Видин → жълт код, снеговалеж

Монтана → жълт код, снеговалеж

Враца → жълт код, снеговалеж

Плевен → жълт код, снеговалеж

Ловеч → жълт код, снеговалеж

Велико Търново → жълт код, снеговалеж

Русе → жълт код, снеговалеж

Южна и Югоизточна България

Бургас → жълт код, поледица / зимни условия

Ямбол → жълт код, поледица

Сливен → жълт код, снеговалеж

Стара Загора → жълт код, снеговалеж

Хасково → жълт код, поледица

Кърджали → жълт код, поледица

Западна България

София-град → жълт код, снеговалеж

София-област → жълт код, снеговалеж

Перник → жълт код, снеговалеж

Кюстендил → жълт код, снеговалеж

Пазарджик → жълт код, снеговалеж

Пловдив → жълт код, снеговалеж

По-слабо засегнати (зелен код) остават:

Благоевград

Смолян

Габрово (по-голямата част)

части от Пловдивска и Пазарджишка област (по-ниските райони)

Източник: НИМХ

В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Атмосферното налягане ще се повиши значително и ще е около средното за месеца.

В понеделник още преди обяд валежите ще спрат и над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България и Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Ще продължи да застудява и минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието - около минус 2°, а максималните - между минус 8° и минус 3°, в югоизточни райони - около 0°.

Източник: НИМХ

И във вторник ще остане студено - сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.

Източник: НИМХ