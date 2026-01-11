Свят

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата"

11 януари 2026, 07:16
Д ържавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно“ от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна“, предаде Франс прес.

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати“, пише в изявлението на Държавния департамент.

На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ.

Ограничете пътуванията си до Венецуела, предупреди Външно

Впоследствие двамата бяха изправени пред съда по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. Мадуро и Флорес не се признаха за виновни.

За временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела бе назначена вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: БТА, Иво Тасев    
Държавен департамент на САЩ Венецуела Предупреждение за пътуване Нестабилност Милиции Сигурност Николас Мадуро Военна операция
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

