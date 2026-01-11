САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

Д ържавният департамент на САЩ призова всички американски граждани да не пътуват до Венецуела, а тези, които вече са там, "да напуснат страната незабавно“ от съображения за сигурност с оглед на ситуацията, определена като "нестабилна“, предаде Франс прес.
"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата и претърсват превозни средства за доказателства за американско гражданство или за подкрепа за Съединените щати“, пише в изявлението на Държавния департамент.
The #US State Department urges #Americans in #Venezuela to leave the country "immediately," citing risks from armed militias searching vehicles for US citizens at roadblocks.#VenezuelaCrisis #Caracas #USCitizens #SecurityAlert #LatinAmerica #TravelAdvisory #GlobalSecurity… pic.twitter.com/i7iGhMU9Sk— Pakistan TV (@PakTVGlobal) January 10, 2026
На 3 януари американските сили осъществиха военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха принудително отведени в САЩ.
Впоследствие двамата бяха изправени пред съда по обвинения в наркотероризъм и трафик на наркотици. Мадуро и Флорес не се признаха за виновни.
За временно изпълняващ длъжността президент на Венецуела бе назначена вицепрезидентката на Мадуро - Делси Родригес.
