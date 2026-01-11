Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

В продължение на десетилетия ни казваха, че отслабването е въпрос на воля: яжте по-малко, движете се повече. Но съвременната наука е доказала, че това всъщност не е така.

Повече за това след малко. Но първо, нека се върнем няколкостотин хиляди години назад, за да разгледаме нашите ранни човешки предци. Защото можем да обвиним нашите предшественици от миналото за голяма част от трудностите, които имаме със загубата на тегло днес – може би в крайния случай вината е на родителите.

За нашите ранни предци телесните мазнини са били спасителен пояс: твърде малкото може да означава глад, твърде многото може да ви забави. С течение на времето човешкото тяло станало забележително добро в защитата на енергийните си резерви чрез сложни биологични защити, вградени в мозъка.

Но в свят, където храната е навсякъде, а движението е по избор, същите системи, които някога ни помагаха да преживеем несигурността, сега затрудняват отслабването.

Когато някой отслабне, тялото реагира така, сякаш това е заплаха за оцеляването му. Хормоните на глада се повишават, желанието за храна се засилва и разходът на енергия намалява. Тези адаптации са еволюирали, за да оптимизират съхранението и използването на енергия в среда с променлива наличност на храна.

Но днес, с лесния ни достъп до евтина, калорична нездравословна храна и заседналия начин на живот, същите тези адаптации, които някога са ни помагали да оцелеем, могат да ни създадат някои проблеми.

Както установихме в нашето скорошно проучване, мозъкът ни също така има мощни механизми за защита на телесното тегло – и може някак си да „запомни“ какво е било това тегло. За нашите древни предци това е означавало, че ако теглото е било свалено в трудни времена, телата им са могли да се „върнат“ към обичайното си тегло в по-добри времена.

Но за нас, съвременните хора, това означава, че мозъкът и тялото ни запомнят всяко наддаване на тегло, сякаш оцеляването и животът ни зависят от него. Така че, след като тялото е станало по-тежко, мозъкът започва да третира това по-високо тегло като новото нормално – ниво, което се чувства длъжен да защитава.

Фактът, че телата ни имат тази способност да „запомнят“ предишното ни по-високо тегло, помага да се обясни защо толкова много хора отново качват килограми след диета. Но както показва науката, това възстановяване на теглото не се дължи на липса на дисциплина; по-скоро нашата биология прави точно това, за което е еволюирала: защитава се от загуба на тегло.

Хакерска биология

Именно тук лекарства за отслабване като Wegovy и Mounjaro дават нова надежда . Те действат, като имитират чревните хормони , които казват на мозъка да ограничи апетита.

Но не всеки реагира добре на такива лекарства. За някои страничните ефекти могат да затруднят спазването им, а за други лекарствата изобщо не водят до загуба на тегло. Често се случва също така, след като лечението спре, биологичните фактори да се завърнат – и загубеното тегло се връща.

Напредъкът в изследванията на затлъстяването и метаболизма може да означава, че е възможно бъдещите терапии да намалят тези сигнали, които връщат тялото към първоначалното му тегло, дори след периода на лечение.

Изследванията показват също, че доброто здраве не е същото като „добро тегло“. Например, упражненията, добрият сън, балансираното хранене и психичното благополучие могат да подобрят здравето на сърцето и метаболизма, дори ако числото на кантара едва се движи.

Подход, обхващащ цялото общество

Разбира се, затлъстяването не е само индивидуален проблем – необходим е подход на цялото общество, за да се справят истински с коренните причини.

И изследванията показват, че редица превантивни мерки биха могли да променят нещата – неща като инвестиране в по-здравословни училищни хранения , намаляване на маркетинга на нездравословна храна сред децата , проектиране на квартали, където ходенето пеша и колоезденето са с приоритет пред автомобилите, и ресторанти със стандартизирани порции храна.

Учените също така обръщат голямо внимание на ключови етапи от ранния живот – от бременността до около седемгодишна възраст – когато системата за регулиране на теглото на детето е особено гъвкава.

Всъщност, изследванията са установили, че неща като това, което родителите ядат, как се хранят бебетата и ранните навици на живот могат да оформят начина, по който мозъкът контролира апетита и съхранението на мазнини в продължение на години.

Ако искате да отслабнете, все още има неща, които можете да направите – главно като се фокусирате по-малко върху бързи диети и повече върху устойчиви навици, които подкрепят цялостното благосъстояние. Приоритизирането на съня помага за регулиране на апетита, например, докато редовната активност – дори ходене – може да подобри нивата на кръвната ви захар и здравето на сърцето.

В крайна сметка обаче, затлъстяването не е личен провал, а по-скоро биологично състояние, оформено от нашия мозък, нашите гени и средата, в която живеем. Добрата новина е, че напредъкът в невронауката и фармакологията предлага нови възможности по отношение на лечението, докато стратегиите за превенция могат да променят пейзажа за бъдещите поколения.

Така че, ако сте се затруднили да отслабнете и да задържите теглото си, знайте, че не сте сами и не е ваша вината. Мозъкът е страховит противник. Но с науката, медицината и по-умните политики, ние започваме да променяме правилата на играта.