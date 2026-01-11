Свят

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка

11 януари 2026, 08:03
Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет
Източник: iStock

Ш естима души, сред които популярният колумбийски певец Йейсон Хименес, загинаха при катастрофа на частен самолет в Централна Колумбия, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

"Няма оцелели“, каза полковник Алваро Бело от гражданската авиация на страната пред радио "Каракол".

Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия.

Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява

Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Катастрофа на самолет Йейсон Хименес Колумбийски певец Централна Колумбия Частен самолет Загинали Летище Пайпа Меделин Департамент Бояка Музика ранчера и коридо
