Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Ш естима души, сред които популярният колумбийски певец Йейсон Хименес, загинаха при катастрофа на частен самолет в Централна Колумбия, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.
"Няма оцелели“, каза полковник Алваро Бело от гражданската авиация на страната пред радио "Каракол".
Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez.
Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия.
Videos aficionados captaron al cantante #YeisonJiménez J antes del siniestro aéreo ✈️ que le costó la vida con otras cinco personas. En otro video se ve al piloto chateando; en otra grabación una persona lanza la advertencia ⚠️ de riesgo, minutos después la aeronave se estrella.
Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява
Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.
#REGIONAL. La tarde de este sábado 10ENE, se presentó accidente aéreo en el departamento de Boyacá, donde, lamentablemente fallecieron seis personas ocupantes de la Aeronave, entre ellos el cantante de música popular Yeison Jiménez.
FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k pic.twitter.com/bVM7IMXm0a