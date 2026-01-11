Свят

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а

11 януари 2026, 06:54
Източник: iStock

О т търговските спорове и високите дългове, до опасенията за възможен крах на изкуствения интелект: през тази година световната икономика е изправена пред редица рискове, които могат сериозно да намалят растежа, съобщи Deutsche Welle.

През 2025 година световната икономика беше белязана от търговски конфликти, колеблив растеж, упорита инфлация и нарастващи държавни дългове в много региони. Нито един от тези проблеми не отпадна с настъпването на Новата година.

Световната икономика все пак се показа устойчива, но остава уязвима, гласи становището на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а.

Отраженията на митническата политика на Тръмп

През април американското правителство под управлението на Доналд Тръмп създаде несигурност в световен мащаб с всеобхватните нови мита. Целта бе да се пренаредят търговските потоци и да се намали американският бюджетен дефицит. Пазарите реагираха с турбуленции и корекции във веригите за доставки.

Междувременно Вашингтон постигна споразумения с много от търговските си партньори. В резултат средната американска митническа ставка от 2,5 процента при встъпването на Тръмп в длъжност през януари нарасна до 17,8 на сто. По изчисления на експертите от университета „Йейл" това е най-високият показател от 1934 година насам.

В течение на тази година Върховният съд в САЩ предстои да се произнесе дали търговската политика на Тръмп е правомерна. Президентът се позова на предполагаемо национално извънредно положение, за да може да наложи митата с декрет без одобрението на Конгреса.

Много наблюдатели очакват, че Върховният съд ще потвърди решенията на по-долните инстанции и ще определи митата за неправомерни. Въпреки това правителството би могло да наложи отново някои мерки по други начини. Респективно американските мита ще останат централна тема и през 2026 година.

Продължаващото напрежение между САЩ и Китай

На този фон в центъра ще остане конфликтът с Китай. Тръмп и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха през октомври и сключиха 12-месечно споразумение, но основни икономически и стратегически спорни моменти в търговския конфликт останаха неразрешени.

„Това прилича повече на примирие, отколкото на трайно мирно споразумение, което да сложи край на търговската война между САЩ и Китай ", казва Раджив Бисвас, анализатор на икономическите рискове.

„САЩ и Китай продължават да се намират в геостратегическа конкуренция, която само стимулира враждата в ключови области като отбранителните технологии и модерни индустрии като изкуствения интелект, квантовите компютри и роботиката", обяснява Бисвас пред ДВ.

По отношение на надмощието в технологичния сектор анализаторът продължава да очаква „засилено прилагане на мита, санкции и други икономически мерки" в споменатите ключови области.

Структурните слабости на Китай

Въпреки напрежението със САЩ, експертите очакват, че през тази година китайската икономика ще отбележи ръст от пет процента в съответствие с последните цели на правителството.

Страната няма да се освободи скоро от структурните предизвикателства - като например застаряващото население, намаляващата продуктивност на капиталите и свръхкапацитетите на много браншове, смята Бисвас.

Китайският модел на растеж „продължава да дава предимство на търсенето, което води до хронични свръхкапацитети и трайно слаби потребителски разходи", обяснява пред ДВ икономистът Нийл Шеринг.

Правителството обяви, че иска да укрепи вътрешното потребление и да стабилизира напрегнатия пазар на недвижимите имоти. Въпреки това неравновесието ще характеризира и 2026 година, смята Шеринг.

Икономистката Алисия Гарсия Хереро от френската инвестиционна банка Natixis очаква, че митата на Тръмп ще засегнат азиатската икономика през 2026 година още по-сериозно - най-вече поради нарастващото геополитическо напрежение и заради фрагментираните търговски структури в региона.

Инфлацията и високите дългове

Освен всичко това инфлацията в големи части от света, включително САЩ и Европа , остава на високо ниво заради митата. Новите търговски бариери и нарушения във веригите за доставки могат допълнително да повишат ценовия натиск. 

Централните банки могат да се изправят пред дилема: по-високите лихвени равнища могат да намалят инфлацията, но същевременно да отслабят растежа и да затруднят изплащането на задълженията - особено за много задлъжнелите и финансово слаби държави. Редица икономики в еврозоната се борят с бюджетни проблеми  - като например Франция, където се дискутират непопулярни мерки за икономии, предназначени да стабилизират дефицита и обслужването на задълженията.

Какво ще стане, ако бумът с изкуствения интелект пропадне?

На изкуствения интелект (ИИ) ще продължат да се възлагат надежди. Големите американски технологични фирми искат да инвестират стотици милиарди долари в изграждането на изчислителни центрове и други инфраструктурни обекти. Респективно браншът ще продължи да бъде стимулатор на растежа.

Нервността на пазарите обаче расте. Много вложители се съмняват, че инвестициите ще се изплатят в дългосрочен план. Някои експерти вече предупреждават за вероятен сапунен мехур, чието спукване може да доведе до пазарна криза.

Икономистката Гарсия предвижда структурна и продължителна революция, предизвикана от изкуствения интелект, но паралелно предупреждава за възможните сериозни рискове: при внезапен срив на акциите, свързани с високите технологии, могат да рухнат инвестициите и в изкуствения интелект - с възможни тежки последствия за американската икономика и за глобалния растеж.

Източник: Deutsche Welle    
Рискове за световната икономика Търговски войни Мита на Тръмп Китайска икономика САЩ Китай конфликт Инфлация Държавен дълг Икономически растеж Изкуствен интелект Пазарен балон
Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

