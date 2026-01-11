Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

О т търговските спорове и високите дългове, до опасенията за възможен крах на изкуствения интелект: през тази година световната икономика е изправена пред редица рискове, които могат сериозно да намалят растежа, съобщи Deutsche Welle.

През 2025 година световната икономика беше белязана от търговски конфликти, колеблив растеж, упорита инфлация и нарастващи държавни дългове в много региони. Нито един от тези проблеми не отпадна с настъпването на Новата година.

Световната икономика все пак се показа устойчива, но остава уязвима, гласи становището на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а.

Отраженията на митническата политика на Тръмп

През април американското правителство под управлението на Доналд Тръмп създаде несигурност в световен мащаб с всеобхватните нови мита. Целта бе да се пренаредят търговските потоци и да се намали американският бюджетен дефицит. Пазарите реагираха с турбуленции и корекции във веригите за доставки.

Междувременно Вашингтон постигна споразумения с много от търговските си партньори. В резултат средната американска митническа ставка от 2,5 процента при встъпването на Тръмп в длъжност през януари нарасна до 17,8 на сто. По изчисления на експертите от университета „Йейл" това е най-високият показател от 1934 година насам.

В течение на тази година Върховният съд в САЩ предстои да се произнесе дали търговската политика на Тръмп е правомерна. Президентът се позова на предполагаемо национално извънредно положение, за да може да наложи митата с декрет без одобрението на Конгреса.

Много наблюдатели очакват, че Върховният съд ще потвърди решенията на по-долните инстанции и ще определи митата за неправомерни. Въпреки това правителството би могло да наложи отново някои мерки по други начини. Респективно американските мита ще останат централна тема и през 2026 година.

Продължаващото напрежение между САЩ и Китай

На този фон в центъра ще остане конфликтът с Китай. Тръмп и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха през октомври и сключиха 12-месечно споразумение, но основни икономически и стратегически спорни моменти в търговския конфликт останаха неразрешени.

„Това прилича повече на примирие, отколкото на трайно мирно споразумение, което да сложи край на търговската война между САЩ и Китай ", казва Раджив Бисвас, анализатор на икономическите рискове.

„САЩ и Китай продължават да се намират в геостратегическа конкуренция, която само стимулира враждата в ключови области като отбранителните технологии и модерни индустрии като изкуствения интелект, квантовите компютри и роботиката", обяснява Бисвас пред ДВ.

По отношение на надмощието в технологичния сектор анализаторът продължава да очаква „засилено прилагане на мита, санкции и други икономически мерки" в споменатите ключови области.

Структурните слабости на Китай

Въпреки напрежението със САЩ, експертите очакват, че през тази година китайската икономика ще отбележи ръст от пет процента в съответствие с последните цели на правителството.

Страната няма да се освободи скоро от структурните предизвикателства - като например застаряващото население, намаляващата продуктивност на капиталите и свръхкапацитетите на много браншове, смята Бисвас.

Китайският модел на растеж „продължава да дава предимство на търсенето, което води до хронични свръхкапацитети и трайно слаби потребителски разходи", обяснява пред ДВ икономистът Нийл Шеринг.

Правителството обяви, че иска да укрепи вътрешното потребление и да стабилизира напрегнатия пазар на недвижимите имоти. Въпреки това неравновесието ще характеризира и 2026 година, смята Шеринг.

Икономистката Алисия Гарсия Хереро от френската инвестиционна банка Natixis очаква, че митата на Тръмп ще засегнат азиатската икономика през 2026 година още по-сериозно - най-вече поради нарастващото геополитическо напрежение и заради фрагментираните търговски структури в региона.

Инфлацията и високите дългове

Освен всичко това инфлацията в големи части от света, включително САЩ и Европа , остава на високо ниво заради митата. Новите търговски бариери и нарушения във веригите за доставки могат допълнително да повишат ценовия натиск.

Централните банки могат да се изправят пред дилема: по-високите лихвени равнища могат да намалят инфлацията, но същевременно да отслабят растежа и да затруднят изплащането на задълженията - особено за много задлъжнелите и финансово слаби държави. Редица икономики в еврозоната се борят с бюджетни проблеми - като например Франция, където се дискутират непопулярни мерки за икономии, предназначени да стабилизират дефицита и обслужването на задълженията.

Какво ще стане, ако бумът с изкуствения интелект пропадне?

На изкуствения интелект (ИИ) ще продължат да се възлагат надежди. Големите американски технологични фирми искат да инвестират стотици милиарди долари в изграждането на изчислителни центрове и други инфраструктурни обекти. Респективно браншът ще продължи да бъде стимулатор на растежа.

Нервността на пазарите обаче расте. Много вложители се съмняват, че инвестициите ще се изплатят в дългосрочен план. Някои експерти вече предупреждават за вероятен сапунен мехур, чието спукване може да доведе до пазарна криза.

Икономистката Гарсия предвижда структурна и продължителна революция, предизвикана от изкуствения интелект, но паралелно предупреждава за възможните сериозни рискове: при внезапен срив на акциите, свързани с високите технологии, могат да рухнат инвестициите и в изкуствения интелект - с възможни тежки последствия за американската икономика и за глобалния растеж.