Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

С лед празниците сънят става по-рядък, денят започва по-изморително и умората настъпва по-рано. Разбрахме какво да правим, за да се чувстваме по-добре.

Защо празниците нарушават рутината

Тялото функционира според вътрешен биологичен часовник. Той определя времето за сън, нивата на активност, апетита и нивата на енергия. По време на празниците много хора си лягат и се събуждат по-късно, прекарват повече време на изкуствена светлина и прекарват повече време пред екрани вечер. В резултат на това нормалният им ритъм е нарушен и моделите на сън не съответстват на работния им график.

Съществува и друга крайност. По време на почивка времето, прекарано в леглото, се увеличава значително. Когато активният ви период е намален, нощният ви сън става по-фрагментиран. Това затруднява усещането за почивка сутрин.

Зимата засилва този ефект. Късите светли часове и късните изгреви правят късното ставане почти незабележимо. Без ясен сигнал, че денят е започнал, вътрешният часовник продължава да се движи, дори след като празниците са приключили.

Сънят е основата на възстановяването

Възрастните се нуждаят от седем до девет часа сън. Но не продължителността е от решаващо значение, а постоянството . Постоянното време за събуждане ви помага да се върнете към работния си ритъм по-бързо.

В първите дни след празниците е полезно да намалите алкохола и кафето след обяд – това често е достатъчно, за да подобри съня.

Защо строгите мерки не помагат

След обилни хранения и късни нощи често се появява желанието драстично да се прекали. Хората намаляват приема на храна, добавят тежки тренировки и се опитват да компенсират всичко наведнъж. Този подход не води до желаните резултати.

Тялото се адаптира по-добре към предвидим ритъм, отколкото към резки промени. Строгите ограничения увеличават умората и намаляват концентрацията, докато прекомерният стрес увеличава риска от болка и нараняване. В това състояние е по-трудно да се поддържат нови навици, дори за няколко дни.

Изследванията показват, че малките, но устойчиви стъпки са по-ефективни. Редовният сън, здравословната диета и умерените упражнения подпомагат възстановяването по-добре от опитите за бързо рестартиране на празничната ви рутина.

Вечерен ритуал

Според Фондацията за сън , хората най-често свързват подобреното качество на съня с повтарящи се дейности преди лягане. Отказването от телефона е най-трудната стъпка. Светлината на екрана и постоянната стимулация пречат на естествения процес на успокояване.

Вечерната рутина, свързана с работата, е проста: приглушено осветление, тихи дейности, почивка от новини и текстови съобщения и тишина или фонов шум. Тъмната и хладна спалня ви помага да заспите по-бързо и да се събуждате по-рядко през нощта.

Светлина и движение през деня

Дори кратко време навън сутрин или следобед е по-добро от ярка вътрешна светлина. Ако излизането навън не е опция, прекарването на време близо до прозорец или добре осветено работно място може да помогне.

Движението засилва ефекта. Ходенето, ежедневните дейности и умерените упражнения през деня спомагат за изграждането на умора, необходима за дълбок сън през нощта. Интензивните упражнения късно през нощта обаче могат да попречат на съня.

Хранене и режим на пиене

Когато се храните равномерно през целия ден, имате по-дълготрайна енергия и е по-малко вероятно да хапвате вечер. Водата подпомага доброто самочувствие и помага за намаляване на чувството за мудност, което често се бърка с глад. Въпреки това, пиенето на твърде много вода късно през нощта може да доведе до нощни събуждания.

Стрес от очакванията

След празниците много хора очакват бързо връщане към предишното си състояние. Когато това не се случи в рамките на ден-два, се появяват раздразнение и тревожност. Самото това напрежение пречи на съня и концентрацията.

Напрежението увеличава вътрешната възбуда и пречи на релаксацията вечер. Много по-ефективно е да се подходи към възстановяването като към процес, а не като към задача с краен срок. Незначителни нарушения в рутината са нормални. Една късна вечер или лоша нощ не развалят напредъка. Спокойното връщане към нормалната ви рутина на следващия ден ви помага да се върнете в релси по-бързо от самокритиката.

Основното е, че тялото се нуждае от време, за да влезе в обичайния си ритъм.

Светлината, движението, вечерните навици и времето за събуждане работят заедно като единна система. Възстановяването не изисква строги ограничения или драстични решения. Просто възстановете предвидимостта: събуждайте се приблизително по едно и също време, прекарвайте повече време на открито, завършвайте деня спокойно и не изисквайте бързи резултати. Това обикновено е достатъчно, за да задълбочи съня и да възстанови енергията.