Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

П равителството на Украйна планира да разшири диапазона на усилията си за осигуряване на безпроблемна дейност на стратегическата инфраструктура, заяви министър-председателката Юлия Свириденко, цитирана от Укринформ.

За това се работи непрекъснато в помощ на нуждаещите се, написа тя в социалната мрежа "Фейсбук".

Според нея в контекста на постоянните вражески обстрели по енергийната система е важно да се осигури непрекъснатата работа на стратегическата инфраструктура. Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко.

Зеленски: Украйна трябва да е готова за руски удари по инфраструктурата през зимата

Главен фактор са независимите източници на снабдяване за такива съоръжения, посочи министър-председателката.

„През зимния период всички съоръжения на стратегическата инфраструктура трябва да могат да работят дори при продължителни прекъсвания на електроснабдяването. Гаранциите за това са обща мисия на централната и на местната власт“, подчерта Свириденко.