Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

К одът за опасни метеорологични условия остава в цяла Великобритания и след отминаването на бурята "Горети", предадоха Пи Ей Мидия и ДПА. Издадени са предупреждения за сняг, лед, вятър и дъжд.
Britain faces further snow, ice and heavy rain this weekend after Storm Goretti's hurricane-force winds caused chaos.— News News News (@NewsNew97351204) January 10, 2026
After severe conditions caused school closures and travel disruption on Friday, yellow warnings for snow and ice continue until Sunday and the Met Office warned… pic.twitter.com/5tcczkRnud
Снощи хиляди домакинства в Обединеното кралство още бяха без ток, отбелязва сайтът на британската електропреносна мрежа.
Man dies in Storm Goretti weather chaos after caravan crushed by falling tree— The Sport Feed (@TheDailyBuzzUK) January 10, 2026
The incident happened as winds of up to 99mph battered the areahttps://t.co/UCRtF4UFkZhttps://t.co/eeEoURqmmT pic.twitter.com/cBUXtdXdKG
В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове до утре.
'Sleet and snow showers' forecast for Merseyside after Storm Goretti chaos https://t.co/RcRKiHI6Tq— Liverpool Echo (@LivEchonews) January 9, 2026
Метеорологичната служба посъветва жителите в регионите, за които се отнасят предупрежденията, да се подготвят за забавяния при пътуване, потенциално опасни условия на шофиране, както и да не бързат, за да избегнат подхлъзване и падане върху леда, водещо до травми.