САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

А мериканската армия обяви снощи, че е нанесла многобройни удари в Сирия по клетки на обявената за терористична организация "Ислямска държава", предаде Ройтерс.

"Днешните удари бяха нанесени в цяла Сирия", се казва в изявление на Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа "Екс".

Там се добавя, че нападенията са извършени в ранния следобед по източноамериканско време. ДПА уточнява, че става въпрос за 18:30 ч. централно европейско време (19:30 ч. бълг. вр.)

Според телевизионния канал "Ал Арабия", цитиран от ТАСС, в атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания.

В изявлението не се упоменава дали при ударите има убити, отбелязва Ройтерс. Пентагонът не е пожелал да даде на световната агенция повече подробности, а Държавният департамент на този етап не е отговорил на запитването ѝ по случая.

Атаките са в рамките на операцията, която Вашингтон започна след нападение на 13 декември срещу американски граждани в Сирия, посочва Ройтерс.

При него бяха убити двама военнослужещи от армията на САЩ. Загина и цивилен преводач.

В последните месеци оглавяваната от САЩ коалиция осъществява въздушни удари и наземни акции в Сирия срещу хора, заподозрени като членове на "Ислямска държава".

Около 1000 американски военнослужещи все още се намират на сирийска територия.