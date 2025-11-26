Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Н ие не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни. Това каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на протеста срещу бюджета, организиран от ПП "Продължаваме промяната".

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Има провокатори, виждат се агитки на Левски-Запад, които се използват при такива ситуации, посочи Мирчев. Провокаторите са на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки, добави още той.

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Ивайло Мирчев каза, че в момента мутрите, които през 90-те години са влизали с бухалки в магазините и са рекетирали собствениците, сега управляват цялата държава. „Парадоксът е, че в Народното събрание те са в кабинетите на Тодор Живков на втория етаж. Същите мутри, които преходът роди. Днес са в Народното събрание и управляват страната. Борисов каза днес, че се бил обидил за това, че сме ги нарекли мутри. За съжаление са мутри“, каза Мирчев.

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той.