Свят

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи

10 януари 2026, 23:04
Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес готовността си да помогне на протестиращите в Иран, предаде Ройтерс.

Той направи това на фона на разрастването на демонстрациите в Ислямската република, където властите междувременно започнаха да показват по-голяма твърдост, в опит да овладеят ситуацията.

"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи.

САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести

След избухването на антиправителствените протести в Иран в края на миналия месец американският президент неведнъж заплаши страната му да се намеси в подкрепа на демонстрантите.

В същото време, въпреки призивите на самия Реза Пахлави, той каза завчера, че не е склонен да се срещне със сина на последния ирански шах.

Ройтерс определя това като знак, че Тръмп чака да види как ще се развие кризата, преди да подкрепи опозиционен лидер.
преди да подкрепи лидер на опозицията.

Вчера иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей обвини демонстрантите, че действат по поръчка именно на Тръмп и че атакуват обществена собственост, като предупреди, че властите няма да толерират действия на "наемници на чужденци".

Източник: Николай Станоев/БТА    
Доналд Тръмп Протести в Иран САЩ Ирански власти Антиправителствени демонстрации Помощ за протестиращи Аятолах Али Хаменей Политическа криза Иран Иранска опозиция Свобода Иран
Последвайте ни

По темата

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 1 ден
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 1 ден
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 1 ден
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 1 ден

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Свят Преди 2 часа

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

АПИ: 227 снегорина чистят, затворени са проходите "Превала" и "Троянски"

България Преди 3 часа

В следващите часове прогнозите са за влошаване на метеорологичната обстановка, като при необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава

Снимката е илюстративна

8 странни факта за човешкото тяло, които никога не сте чували

Любопитно Преди 4 часа

Ето осем странни истини, които ще ви изненадат, а някои от тях може и да ви отвратят

Шестима убити при стрелба в Мисисипи, има задържан

Шестима убити при стрелба в Мисисипи, има задържан

Свят Преди 5 часа

Според NBC News е имало стрелба на три места

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Арестуваха актьора Джан Яман в Истанбул заради наркотици

Свят Преди 5 часа

При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир край Хасково

България Преди 5 часа

Инцидентът е станал днес малко преди 16:00 часа при км 33 край Хасково в посока Пловдив

Актьор от „Сам вкъщи“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Актьор от „Сам вкъщи“ глобен за опит да наеме проститутка в хотел

Свят Преди 5 часа

Даниел Стърн е бил санкциониран за предполагаем опит да се свърже с ескорт по време на празничния сезон

Рене Гуд

Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Свят Преди 7 часа

Кадрите показват конфронтацията между Гуд и полицая, който по-късно е идентифициран като Джонатан Рос

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

БСП насрочи извънреден конгрес за 7 и 8 февруари

България Преди 8 часа

Решението бе взето след близо тричасово заседание на Националния съвет на БСП на ул. "Позитано" 20 в столицата

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Йеменският ЮПС отрече съобщенията за саморазпускане

Свят Преди 8 часа

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

21% от германците са обмисляли да напуснат страната

Свят Преди 8 часа

Най-честата мотивация е надеждата за по-добър живот, както посочват около половината от обмислящите да напуснат Германия

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Сирийската армия твърди, че е превзела квартал "Шейх Максуд" в Алепо

Свят Преди 8 часа

Сняг вали в Родопите

Сняг вали в Родопите

България Преди 9 часа

Призовават се шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Синът на сваления ирански шах призова протестиращите да се "подготвят за превземане"

Свят Преди 9 часа

Синът на шаха определи като "великолепен" броя на участниците в протестните прояви в Иран

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

Иван Иванов е избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година

България Преди 9 часа

В 14-ото издание на допитването се включиха рекордните 132-ма представители на медиите

<p>Русия атакува инфраструктура в Одески район</p>

Русия атакува промишлена инфраструктура в Одески район

Свят Преди 9 часа

Няма данни за жертви и ранени

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Какво най-често питаха хората ChatGPT през 2025 г.?

Edna.bg

„Прокълнатата“ година на Огнения Кон: Защо 2026 тревожи астролози и разбива древни табута

Edna.bg

Жирона стигна до минимален успех над Осасуна

Gong.bg

Специя и Петко Христов продължават да пропадат

Gong.bg

МВнР: Авиокомпании отменят полетите си до Иран. Българите незабавно да напуснат страната

Nova.bg

Голямо свлачище затвори пътя Девин–Смолян

Nova.bg