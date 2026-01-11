Свят

Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия

11 януари 2026, 07:50
Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор
Източник: БТА

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял по телефона снощи с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, съобщи американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.

Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия, посочва Ройтерс.

Държавният секретар на САЩ: Иран е най-големият източник на нестабилност в Близкия изток

Световната агенция се позовава на информация на репортера на "Аксиос" Барак Равид, разпространена в публикация в социалната платформа "Екс".

Източник: БТА, Иво Тасев    
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

