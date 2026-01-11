Марко Рубио и Бенямин Нетаняху обсъдиха Иран, Газа и Сирия в телефонен разговор

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио е разговарял по телефона снощи с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, съобщи американското издание "Аксиос", цитирано от Ройтерс.
U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke on the phone on Saturday with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, a U.S. source told Axios, adding that it was a routine check in call and discussed the protests in Iran, Gaza and Syria. pic.twitter.com/CK6F6oMjV6— Open Source Intel (@Osint613) January 11, 2026
Двамата са обсъдили протестите в Иран наред със ситуациите в ивицата Газа и в Сирия, посочва Ройтерс.
Световната агенция се позовава на информация на репортера на "Аксиос" Барак Равид, разпространена в публикация в социалната платформа "Екс".