Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

С таването от стол не би трябвало да е борба. И все пак за много възрастни хора, прости ежедневни движения като това стават все по-трудни, тъй като мускулите ни се разграждат и отслабват с възрастта, процес, наречен саркопения.

(Във видеото: Пилатес - един от най-ефективните методи за поддържане на добра форма и баланс)

Последиците се натрупват незабелязано: проблеми с изкачването на стълби, повече посещения в болница и в крайна сметка загуба на способността за самостоятелен живот.

Окуражаващата новина е, че не са ви необходими дълги тренировки или тежки тренировки, за да се отблъснете. Дори скромните количества силови тренировки могат значително да запазят мускулите и да поддържат способността ви да се движите уверено.

Изграждане на буфер

Хоспитализацията или обездвижването за кратки периоди от време може да има тежки последици за мускулите ни. По време на тези кратки ( около пет дни ), а понякога и по-дълги периоди на бездействие и обездвижване, ние губим мускулна маса и отслабваме.

Лошата новина е, че е трудно да се възстановят тези мускули и сила, особено с напредване на възрастта. Следователно, превенцията винаги е по-добра от лечението. Понякога обаче инцидентите или заболяванията просто не могат да бъдат избегнати. Ето защо трябва да създадем някакъв буфер или „сметка за спестяване на мускули“.

Ето една неудобна истина: ще губите мускулна маса по време на периоди на обездвижване, независимо дали е поради болест, операция или нараняване. Загубата е неизбежна. Това, което не е неизбежно, е дали можете да си позволите тази загуба.

Ако вече имате малко мускулна маса, загубата дори на малко количество може да ви тласне от ръба от независимост към зависимост. Същата загуба, която едва засяга някой с по-голямо количество мускули, може да остави някой с по-малко мускули неспособен да функционира самостоятелно.

Това е особено важно с напредване на възрастта, защото възрастните хора не се възстановяват по начина, по който се възстановяват по-младите. 20-годишен човек губи мускулна маса в болницата и я възстановява в рамките на седмици. 70-годишен може никога да не я възстанови. Ето защо изграждането на буфер не бива да се смята за нещо незадължително; то е важна застраховка за бъдещата ви независимост.

Ето как обикновено протича свързаната с възрастта загуба на мускулна маса: не е лек наклон, а стълбище, слизащо надолу стъпка по стъпка. Стабилни сте в продължение на месеци или години, след което нещо се случва - падане, операция, пневмония - и падате на ново, по-ниско ниво. После още един инцидент, още един спад. Всеки път губите мускулна маса и никога не я възстановявате напълно.

Може би сте виждали това в собственото си семейство. „Всичко се промени след това падане.“ „Татко никога не беше същият след операцията на коляното.“ Тези истории имат обща нишка: недостатъчни мускулни резерви, посрещащи неизбежно здравословно предизвикателство.

Добрата новина? Тази траектория не е окончателна. Мускулната сила, която изграждате сега, определя дали бъдещите неуспехи ще се превърнат във временни препятствия или постоянни ограничения.

Поддържане на силата

Физическата активност, по-специално силовите тренировки, е ключова за поддържането и увеличаването на мускулната маса и сила. Силовите тренировки се отнасят до вдигане на тежести, независимо дали са гири, фитнес уреди или ластици.

Поддържането на физическа активност (ходене, градинарство и други подобни) с напредване на възрастта е от решаващо значение за здравето на сърцето и мозъка ни и помага за предотвратяване на развитието на диабет тип 2. Въпреки това, силовите тренировки имат някои уникални и специфични ползи.

Why you need a "muscle savings account."https://t.co/ox8ab7uGNH — ScienceAlert (@ScienceAlert) January 7, 2026

Преместването на тежести и други видове силови тренировки наблягат на развитието на сила и мощ, които са от решаващо значение при ежедневни дейности като качване на стълби или вдигане на тежка торба с хранителни стоки, както и за намаляване на риска от падане . Силовите тренировки са незаменими в това отношение.

Въпреки това, само 42% от канадците над 65-годишна възраст следват насоките за силови тренировки, което прави много хора уязвими към загуба на мускулна маса, която може да затрудни ежедневните дейности.

Тежки срещу по-леки тежести: може ли малко да е достатъчно?

Някои хора може би си мислят: „Вдигането на тежки тежести във фитнес зала, пълна с мускулести млади хора, просто не е за мен, благодаря.“ Но какво ще стане, ако не е нужно да вдигате тежки тежести, за да поддържате или дори да качвате мускули?

Нашите изследвания и тези на други последователно показват, че не е нужно да вдигате тежки тежести, за да качите мускулна маса и сила . По-тежките тежести предлагат леко предимство за увеличаване на силата, но по-леките тежести работят забележително добре, достатъчно, за да окажат реално влияние върху ежедневието ви.

Добър индикатор, за да разберете дали дадена тежест е достатъчно тежка, е да видите дали сте уморени след 20-25 повторения. Ако можете да направите повече от 25 повторения, вероятно трябва да вдигнете малко по-големи тежести. Това тегло ще бъде различно от човек на човек и от време на време.

Ето една окуражаваща новина: Изследователската група за метаболизъм на упражненията на Стюарт Филипс в университета Макмастър установи, че една седмична сесия силови тренировки с по-леки тежести изгражда както мускули, така и сила.

Да, повече сесии водят до по-бързи резултати, но най-важният праг не е между задоволително и отлично; той е между нула и едно. Една-единствена седмична тренировка ви прехвърля от намаляваща мускулна маса към реално набиране на скорост, изграждайки буфер, който защитава независимостта ви с напредване на възрастта.

Имайте предвид, че диапазон от 20-25 повторения е най-вероятно идеалният диапазон за силови тренировки с по-леки тежести. Всичко по-ниско от това може да няма същите благоприятни ефекти.

За да увеличите максимално печалбите с по-леки тежести, в крайна сметка ще искате да тренирате до доброволен отказ , което означава, докато физически вече не можете да изпълнявате упражнението с подходяща форма.

Но ето какво трябва да чуят начинаещите: не се притеснявайте за това засега. Първата ви тренировка не е нужно да бъде перфектна или изтощителна. Просто трябва да се случи. С изграждането на увереност и постоянство, можете да се напънете повече.

И осъществяването на първата тренировка може да бъде по-лесно, отколкото си мислите. Един основен комплект дъмбели или ластици за съпротивление означава, че можете да започнете още днес, у дома, без членство във фитнес зала или плашещо оборудване.

Изводът е прост. Една силова тренировка седмично е по-ефективна от нулата. По-леките тежести са по-ефективни от никакви тежести. Несъвършеният старт е по-ефективен от това никога да не започваш. Мускулният буфер, който изграждате сега, колкото и постепенно да е, е застраховка срещу загубата, която идва с възрастта и болестите.

Бъдещото ви аз, което все още се качва по стълби и носи самостоятелно хранителни стоки, ще ви благодари, че сте започнали днес.